Represalias de Irán: 9 muertos tras un ataque en Israel, cerca de Jerusalén

Con Medio Oriente convertido en zona de guerra, este domingo se registraron al menos 9 muertos en Israel como consecuencia de ataques de Irán, que disparó cientos de misiles contra diferentes puntos de ese país y algunso estados vecinos. Ocho de las víctimas se encontraban cerca de Jerusalén, mientras que la restante estaba en Tel Aviv.

Según indicó el servicio de emergencias MDA, el mayor impacto de la contraofensiva iraní se produjo en la localidad de Beit Shemesh, una zona residencial ubicada cerca de Jerusalén, al mismo tiempo que se reportaron otros 23 heridos en la zona, dos de ellos graves y tres moderados.

"Como resultado del impacto directo, el edificio, donde se alojaban civiles, sufrió graves daños y se derrumbó", explicó la Policía local a través de un comunicado, mientras que otro servicio de emergencias, United Hatzala, indicó que al menos ocho edificios fueron afectados por el impacto.

Si bien ocho de las muertes se produjeron en Beit Shemesh, también se registró una víctima fatal en Tel Aviv, una mujer de aproximadamente 40 años, de nacionalidad filipina, que se encontraba trabajando en un edificio de cuatro plantas que fue alcanzado de lleno por un misil, según indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Oren Marmonstein.

Hasta el momento, los servicios de emergencias de Israel reportaron dos impactos de misiles iraníes, uno en Tel Aviv y otro en la ciudad costera de Haifa al norte del país, en el marco de la contraofensiva de Irán, región que amenazó con una represalia de magnitud "nunca antes vista" tras la muerte de su líder supremo, el ayatollah Ali Khameneí.

Ahmad Vahidi, acusado por al atentado a la AMIA, fue nombrado al frente de la Guardia Revolucionaria iraní

Tras el ataque de este sábado de Estados Unidos e Israel contra Irán, en el que murió el ayatollah Ali Khameneí, los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní advirtieron que lanzaron una nueva oleada de ataques contra el "enemigo" en respuesta a los bombardeos recibidos.

"Hace unos momentos, fueron lanzadas, a gran escala, la séptima y octava oleada de la Operación Promesa Honesta 4 contra el enemigo", detallaron los Guardianes de la Revolución de la república islámica sin especificar los objetivos atacados.

Represalia de Irán en el Golfo Pérsico

Hasta el momento, la campaña de represalia de Irán en el Golfo Pérsico con misiles y drones dejó un saldo de 3 muertos y 58 heridos en Emiratos Árabes Unidos, según indicaron las autoridades emiratíes este domingo tras las explosiones registradas en Dubái, Doha y Manama.

Se trata del segundo día en el que Irán contraataca tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel. Los ataques en el Golfo sacudieron el Medio Oriente y provocaron la muerte de tres personas, quienes eran ciudadanos pakistaníes, nepaleses y bangladesíes, según indicó el Ministerio de Defensa de Abu Dabi.

Durante el fin de semana, Emiratos Árabes Unidos detectó los ataques de 165 misiles balísticos, de los cuales se lograron destruir 152, junto a la intercepción de 2 misiles de crucero y el derribo de 506 de 541 drones iraníes.

Omán, país ubicado en la costa del Golfo que medió en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, también fue atacado durante la contraofensiva iraní. En este contexto, la agencia de noticias local indicó que dos drones atacaron el puerto de Duqm, hiriendo a un trabajador extranjero.

Putin tildó de "cínico e inmoral" el ataque a Irán y sus misiles sobre Ucrania fueron récord en febrero

Desde la nación en la península arábiga también se indicó que un buque petrolero fue atacado en la costa. Como consecuencia, la tripulación de la nave debió ser evacuada y se registraron cuatro heridos. Tras lo ocurrido, la Cooperación del Golfo (CCG) acordó una respuesta unificada a los ataques iraníes.

En el marco de los ataques iraníes también se registraron drones en el aeropuerto de Manama, la capital de Baréin, que causaron daños menores, y en edificios residenciales de la zona.

Las fuerza de Irán atacaron directamente la infraestructura civil del Golfo, apuntando contra aeropuertos, puertos marítimos, edificios residenciales y hoteles. "Los países del Golfo están ahora mismo en primera línea de esta brutal guerra", advirtió la analista de seguridad del Golfo, Anna Jacobs, según la agencia AFP.

"Los países del Golfo, como siempre, quieren apoyar la desescalada y la diplomacia...Pero este compromiso y estos principios se están poniendo a prueba ahora mismo. Si Irán continúa atacando a estos países y la escalada se intensifica aún más, les resultará muy difícil quedarse de brazos cruzados", advirtió Jacobs.

Maersk suspendió el paso por el Golfo Pérsico

Tras la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, Maersk, la principal naviera de contenedores, anunció este domingo 1 de marzo la suspensión del paso por el estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, junto a Irán, debido a motivos de seguridad.

"Suspendemos todos los cruces de buques en el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso. La seguridad de nuestras tripulaciones, buques y la carga de nuestros clientes sigue siendo nuestra principal prioridad", anunció la empresa danesa luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán declarara el cierre del estrecho y de que se conociera que un buque petrolero fue atacado fuente a las costas de Omán, país situado al otro lado del estrecho.





