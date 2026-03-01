Santa Fe: dos muertos y un menor grave tras terrible choque en la Ruta Provincial 13

Dos jóvenes murieron, mientras que un menor de edad permanece internado en estado crítico, como consecuencia de un fuerte choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 13, cerca de la localidad de San Jorge, departamento de San Martín, en la provincia de Santa Fe.

El accidente fatal tuvo lugar durante las primeras horas del sábado 28 de febrero, alrededor de las 6:20hs, según indicó el informe policial, cuando un automóvil Peugeot 208 colisionó contra tanques de agua ubicados en una zona donde una empresa privada se encuentra realizando obras de bacheo en la ruta, a 152 kilómetros al oeste de la capital santafesina.

Como consecuencia del terrible impacto, se registró la muerte de dos de los jóvenes que viajaban en el Peugeot. En paralelo, los investigadores indicaron que un menor de edad que viajaba en el mismo auto resultó herido, debió ser asistido por los servicios de emergencia y permanece internado en estado crítico en un centro de salud de la zona.

Fuentes policiales explicaron que el vehículo que protagonizó el choque colisionó contra tanques de agua que se habían colocado sobre la traza como señalización para advertir a los automovilistas sobre los trabajos de bacheo y limpieza de banquinas que Vialidad Provincial se encuentra realizando sobre n un tramo de ruta próximo al aeroclub de San Jorge.

Los investigadores del hecho indicaron que aún se desconocen las causas por las que el conductor no advirtió esa señalización de la obra, motivo por el que chocó de lleno contra esos tanques con el dramático saldo conocido.

El automóvil continuó sobre la cinta asfáltica tras el primer impacto, aunque luego rozó una retroexcavadora estacionada, cayó en la canalización en construcción que se encuentra en el lugar y terminó detenida sobre el otro lado de la calzada.

La Policía señaló que las víctimas fatales, cuyas identidades no trascendieron a pedido de sus familias, serían de San Vicente y Colonia Margarita, dos localidades ubicadas en el departamento Castellanos, al norte de la ciudad de San Jorge. Aún no se verificó la participación de otro vehículo.

En el lugar del siniestro debieron trabajar dotaciones de bomberos, personal del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria 107 (SIES), uniformados de la Comisaría Segunda y agentes de Tránsito y de la Guardia Urbana municipal. El caso quedó en manos de la fiscalía en turno de los Tribunales de San Jorge, la cual dispuso llevar a cabo las medidas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

