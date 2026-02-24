Choque e incendio: un colectivo aplastó un Renault 9 en el Metrobus y dejó tres heridos graves

Un auto en el que viajaban siete personas fue aplastado por un colectivo y se prendió fuego cuando el conductor, en una mala maniobra, dobló por la mano del Metrobus. El hecho sucedió en La Matanza y hay tres heridos de gravedad.

El hecho ocurrió en la avenida Juan Manuel de Rosas y Andalgalá, en Isidro Casanova, durante la mañana del domingo 22, pero recién trascendió este martes. El Renault 9 en el que viajaban siete pasajeros, sobrepasando la ocupación permitida, dobló inesperadamente a la izquierda, sin advertir que venía un colectivo por el Metrobus.

La unidad de la línea 218 de la empresa Almafuerte embistió al auto, al que arrastró por varios metros hasta aplastarlo contra un semáforo. Ese golpe hizo que el auto se prendiera fuego casi de inmediato, provocando un incendio tras el impacto. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad que hay sobre la avenida.

Los pasajeros del auto comenzaron a salir rápidamente. El conductor fue el primero, salió corriendo sin mirar atrás. El segundo ocupante también corrió lejos del auto y fue recién el tercero, que salió arrastrándose, quien volvió a asistir al resto de las personas que iban en el vehículo.

Los otros cuatro ocupantes pudieron salir por sus propios medios, ya que iban ubicados del otro lado del impacto. Según informó el sitio Primer Plano Online, tres de los ocupantes terminaron con lesiones graves y debieron ser hospitalizados.

La causa está en manos de la fiscal Andrea Palin, de la UFI N° 9 de La Matanza. Se ordenó la detención del conductor del auto por lesiones culposas agravadas por el manejo irresponsable y antirreglamentario.

Para la fiscal, “infringió con su accionar el deber de cuidado propio de la actividad desarrollada, elevando el riesgo socialmente tolerado por sobre el permitido”. También pidió que le extraigan sangre para constatar si iba alcoholizado.

Según señalaron fuentes judiciales, el imputado registra antecedentes por robo y encubrimiento.

