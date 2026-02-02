La Matanza lidera el ranking en transparencia fiscal y rendición de cuentas

Nuevamente la administración del Municipio de La Matanza, bajo la gestión del Intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, ha obtenido la máxima calificación otorgada por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), correspondiente al año 2025, en reconocimiento por su alto nivel de transparencia, responsabilidad y cumplimiento en el manejo de los fondos públicos.

En su último relevamiento, la ASAP otorgó al Gobierno local un puntaje de 100 puntos sobre 100, por su alto nivel de responsabilidad fiscal y la correcta administración de los recursos públicos, destacándose entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Esta nueva distinción ratifica una política de transparencia fiscal, sostenida en la gestión municipal, que La Matanza consolida de manera ininterrumpida trimestre tras trimestre, posicionándose dentro del grupo de Municipios con “Alto Cumplimiento” en ejecución presupuestaria, y materia de acceso y difusión de la información pública.

El informe evalúa indicadores clave como la situación económico-financiera, la ejecución presupuestaria, los gastos por finalidad y función y la deuda pública municipal, destacando que toda esta información se encuentra disponible de forma online, clara y accesible, permitiendo a la comunidad realizar un seguimiento detallado del uso de los fondos públicos en cada etapa del proceso presupuestario.

Desde la ASAP subrayaron que el análisis de los gastos por finalidad y función “permite comprender el destino del gasto público municipal en relación con los servicios brindados a la comunidad, identificando los objetivos y prioridades de cada política presupuestaria”. La Matanza reafirma su liderazgo en transparencia fiscal bajo la gestión del intendente Fernando Espinoza, asegurando una administración responsable de los recursos. Esta política modelo garantiza que los impuestos de las vecinas y vecinos contribuyentes se transformen directamente en servicios esenciales como, educación, salud, seguridad y obras públicas, para un mejor desarrollo de toda la comunidad.