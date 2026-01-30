Miami como les gusta a los argentinos: verano frente al mar, en Collins y con todo resuelto

El verano 2026 vuelve a encontrar a Miami entre los destinos más elegidos por los argentinos. Playas de arena blanca, clima tropical, compras, gastronomía y una energía vibrante que combina descanso y entretenimiento.

En ese escenario, New Point Miami se posiciona como una de las opciones más buscadas al momento de elegir alojamiento, gracias a una propuesta que reúne ubicación privilegiada, servicios completos y una modalidad pensada para viajar con mayor comodidad.

Ubicado sobre la icónica Collins Avenue y la calle 54, en la zona de Mid Beach, el complejo ofrece una experiencia difícil de igualar: frente al mar, con salida directa a la playa y parador privado, a pocos minutos de los principales puntos de interés de Miami Beach.

New Point Miami cuenta con departamentos totalmente equipados, con kitchenette completa, amplios ambientes y capacidad para 2 hasta 7 personas, lo que lo convierte en una alternativa ideal tanto para parejas como para familias o grupos de amigos.

Entre sus servicios se destacan el valet parking incluido para un auto por departamento, piscina exterior, gimnasio, cancha de tenis, restaurante, locales comerciales y servicio de playa con sombrillas y toallas.

Frente al océano, con excelente conectividad y servicios completos, New Point Miami combina ubicación, funcionalidad y comodidad en una propuesta que explica por qué se convirtió en una de las opciones preferidas para viajar a Miami.

Para conocer más sobre New Point Miami podés ingresar en el sitio web y obtener más información a través de: