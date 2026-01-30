Salto erradica su basural a cielo abierto y pone en marcha un moderno Complejo Ambiental

La gestión de residuos en el interior bonaerense marcó un hito en la localidad de Salto. El Gobernador Axel Kicillof, junto a la Ministra de Ambiente, Daniela Vilar, y el intendente interino, Camilo Alessandro, inauguraron un Complejo Ambiental diseñado para transformar definitivamente el ciclo de la basura en el distrito. El predio, que durante años funcionó como un basural a cielo abierto, fue saneado para dar paso a una infraestructura que prioriza la recuperación de materiales y el cuidado del suelo.

Desde la creación del Ministerio de Ambiente provincial, la política de residuos se volcó hacia una mirada integral. El nuevo esquema en Salto no solo se ocupa del destino final, sino que abarca desde la separación en origen hasta la recolección diferenciada. El predio actual cuenta ahora con una celda sanitaria de alta seguridad, una cortina forestal aislante para mitigar ruidos y olores, una planta de reciclado equipada y maquinaria pesada para la logística urbana.

“Haber erradicado el basural a cielo abierto es una decisión que cambia definitivamente la historia de Salto: mejora la salud y la vida cotidiana de sus habitantes, brindando además condiciones dignas a los trabajadores del sector”, resaltó el gobernador Kicillof durante la recorrida.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Inversión en infraestructura y capital humano

La puesta en marcha del complejo viene acompañada de un fortalecimiento en las herramientas de trabajo. El Ministerio entregó un camión específico para la recolección diferenciada y equipamiento para las unidades productivas que operan en el lugar.

Por su parte, la ministra Daniela Vilar enfatizó el impacto directo en la comunidad: “Estamos saldando una deuda histórica; los vecinos ya no van a tener que respirar olor a basura. En un contexto complejo seguimos adelante, invirtiendo en políticas concretas para resolver los problemas de los bonaerenses”.

Además de la obra física, la provincia impulsa la figura de las Promotoras Ambientales. Este dispositivo territorial busca educar a la comunidad mediante talleres y campañas de separación en origen, garantizando que el Complejo Ambiental reciba materiales ya clasificados, lo que aumenta la eficiencia del sistema y mejora los ingresos de las familias que viven del reciclado.

Con esta inauguración, Salto se suma a los municipios que logran cerrar sus focos de vertido descontrolado, reemplazándolos por sistemas que protegen las napas de agua y el aire de la región.