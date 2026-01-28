Reciclando conciencia y casio G-SHOCK inauguran relojes urbanos de plástico reciclado en Cariló y Pinamar

La Cooperativa Reciclando Conciencia presentó junto a CASIO G-SHOCK dos relojes urbanos construidos íntegramente con materiales reciclados, una obra que combina innovación, diseño y conciencia ambiental, y que expresa de manera concreta el triple impacto social, ambiental y económico del trabajo cooperativo.

Cada reloj fue realizado con 9.000 botellas plásticas recicladas, transformadas en madera plástica, un material resistente y duradero que demuestra la versatilidad del plástico recuperado y su potencial para la construcción y el mobiliario urbano. Las piezas no son esculturas decorativas: funcionan, muestran la hora y brindan datos de temperatura y humedad, integrando tecnología y precisión.

Desde el impacto ambiental, la obra visibiliza la economía circular y resignifica el residuo como recurso. En lo social, pone en valor el trabajo local, la inclusión y la capacidad productiva de una cooperativa que transforma desechos en oportunidades. En el plano económico, demuestra que el reciclaje puede generar productos útiles, escalables y con valor agregado.

Ubicados en Boyero y Castaño (Cariló) y en Avenida del Mar y Trirremes (Pinamar), los relojes se integran al espacio público como puntos de encuentro y reflexión, invitando a vecinos y turistas a repensar el vínculo con el ambiente y el consumo.

La iniciativa refuerza el compromiso de Reciclando Conciencia con la sustentabilidad y consolida una alianza con CASIO G-SHOCK basada en valores compartidos: resistencia, durabilidad, funcionalidad e innovación, aplicadas a un mensaje ambiental claro y permanente.