Yoga, relajación y equilibrio emocional: la iniciativa de OSDE durante la temporada de verano en Cariló

La armonía y el movimiento fueron los pilares que dieron sentido a la clase de yoga que OSDE realizó este verano en el Parador Divisadero de Cariló. La acción formó parte del compromiso de la organización con una mirada integral de la salud, que contempla no solo el cuidado físico sino también el aspecto emocional, incluso durante el tiempo de vacaciones.

En ese marco, OSDE volvió a promover una experiencia abierta a la comunidad, que convocó a una gran cantidad de personas de todas las edades. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se sumaron a una práctica en un entorno natural que invitó a bajar el ritmo y reconectar con uno mismo. La clase estuvo a cargo de la instructora Martina Anzel, quien ya había participado de la edición anterior.

Martina Anzel, instructora de yoga

Meditación activa: conexión cuerpo-mente en la playa

La propuesta se basó en el concepto de “yoga en movimiento”, una modalidad que integra posturas, danza y ritmo. “Vamos a estar haciendo una clase de yoga en movimiento, con música y percusión en vivo que nos marca un tempo. No es una práctica estática, sino mucho más orgánica, respetando al propio cuerpo y sus capacidades”, explicó Martina Anzel durante la entrevista con Perfil.

El foco, detalló, estuvo puesto en la presencia plena. En ese sentido, señaló que la práctica apunta a “una unión de cuerpo, mente y espíritu”, donde la respiración funciona como anclaje para habitar el momento presente.

El entorno natural de Cariló, entre el bosque y el mar, también tuvo un rol protagónico. Para la instructora, generan un contexto que favorece el equilibrio emocional. “La naturaleza nos invita a parar un poco la mente, a generar espacio dentro de nosotros mismos para que cada experiencia se amplifique y sea realmente vívida”, afirmó. En esa misma línea, destacó que estos escenarios “nos arropan” y facilitan la reconexión, alejando el ruido mental y potenciando cualquier práctica orientada al bienestar.

El yoga como herramienta cotidiana de bienestar emocional

Desde una mirada más integral, Martina Anzel hizo hincapié en transmitir un concepto más amplio sobre el yoga, desmitificando la idea de que se trata solo de una práctica física o reservada para quienes tienen experiencia previa. Su objetivo, contó, es que cada persona pueda llevarse la noción de que el yoga es una herramienta disponible en la vida diaria.

“Lo más importante es entender que el yoga es una forma de vivir. En cualquier momento podemos parar, sentir, escuchar la respiración y el cuerpo”, expresó. Para ella, la esencia de la práctica está en la capacidad de observarse, encontrar equilibrio, responder con mayor conciencia y conectar no solo con uno mismo, sino también con los demás y con el entorno.

La clase fue pensada para ser inclusiva, tanto para quienes ya habían practicado como para quienes se animaban por primera vez. La música cumplió un papel clave en esa apertura. “A través del ritmo y el movimiento, la invitación es a dejar de lado las limitaciones que muchas veces pone la mente y a conectarse con el cuerpo. Desde ahí se van plantando semillitas para una experiencia más completa”, explicó.

Con esta iniciativa, OSDE reafirmó su compromiso con la salud integral y el bienestar emocional, impulsando espacios que promueven la relajación, la meditación y el equilibrio cuerpo-mente. En una tarde donde el sonido del mar, la música y la respiración marcaron el ritmo, la propuesta de yoga invitó a detenerse, conectarse y habitar el presente, demostrando que el cuidado de la salud también puede vivirse como una experiencia compartida, en armonía con uno mismo y con el entorno.