Creaurbana y BMAreciben un nuevo reconocimiento en los International PropertyAwards

Creaurbana sumó un nuevo galardón internacional en los International PropertyAwards 2025-2026. En esta segunda instancia del certamen, disputada exclusivamente entre los proyectos ganadores de cada país, Martín Coronado 3300,diseñado por BMA, fue distinguido como ganador regional de toda América en la categoría Single Apartment/CondominiumDevelopment, consolidando su liderazgo dentro del segmento residencial de alta gama.

Andrés Mindlin, director de nuevos negocios de Creaurbana, señaló: “Este segundo reconocimiento, alcanzado en una instancia regional entre los ganadores de todo el continente americano, valida el camino que venimos recorriendo para elevar los estándares del real estate argentino y nos impulsa a seguir desarrollando proyectos de largo plazo que destaquen la calidad constructiva del país a nivel mundial”.

Ubicado en Barrio Parque a metros del Malba, Martín Coronado propone una arquitectura residencial de baja densidad con solo 32 residencias de más de 300 m². Concebido para priorizar la privacidad y la calidad espacial, el edificio combina casas con jardín y penthouses aterrazados, todas con vistas al frente y contrafrente y piscinas privadas. Su diseño, materiales nobles y escala lo posicionan entre los desarrollos de mayor valor por metro cuadrado del país, consolidándose como un referente del lujo urbano contemporáneo en América.

Los International PropertyAwards constituyen uno de los reconocimientos más relevantes del sector inmobiliario a nivel global y cuentan con un jurado integrado por más de 100 especialistas internacionales. La ceremonia de premiación regional se realizó el viernes 16 de enero de 2026 en el Hotel Savoy, Salón Lancaster, Londres, donde se celebraron los desarrollos más destacados de cada región.

Acerca de Creaurbana:

Con más de 1.000.000 m² construidos y el respaldo del Grupo Emes, Creaurbana avanza con la visión de convertirse en la mayor desarrolladora de la Argentina. Entre sus proyectos más recientes se destacan DePampa y DeAlcorta, en Bajo Belgrano, próximos a su entrega. Además, cuenta con una cartera de más de 120.000m2 en nuevosproyectos, ubicados en Puertos (Escobar), Puerto Madero y Vicente López, reafirmando su compromiso de seguir creando espacios que elevan el estándar del real estate nacional.

Acerca de BMABMA es una firma global de arquitectura y planeamiento urbano con sede en Buenos Aires, Santiago de Chile y Miami. Nuestra oficina reúne más de 150 profesionales que de manera colaborativa aúnan sus diferentes talentos y cualidades para crear el mejor resultado posible para cada uno de los proyectos, con todo tipo de programas y escalas, en cualquier parte del mundo.

Con más de 35 años de experiencia internacional cuenta con más de 400 proyectos en diferentes ciudades en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Panamá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Armenia, Arabia Saudita y Bulgaria.