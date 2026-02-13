Ice man: se escapó después cometer un robo, se escondió un freezer y quedó al borde de la hipotermia

Alexis Alejandro González fue identificado en la escena de un robo en La Matanza, por lo que la DDI solicitó un allanamiento en su domicilio, donde se lo encontró escondido en un freezer, con signos de hipotermia.

Además, una mujer trató de evitar el ingreso de la Policía. Habían escondido elementos de interés para la investigación en la silla de ruedas de su hijo.

El pasado 2 de febrero, González había participado como cómplice en un robo a bordo de una moto. El operativo se enmarcó en delitos bajo la modalidad "motochorro" en distintos puntos de La Matanza. Según indicaron fuentes policiales, el despliegue permitió no solo la aprehensión de uno de los sospechosos, sino también avanzar rápidamente en la identificación del segundo implicado.

Tras la detención inicial de Cristian Leonel Maidana (23), los investigadores profundizaron el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, lo que permitió reconstruir la secuencia del hecho y confirmar la participación de Alexis Alejandro González (28) como conductor de la moto utilizada para concretar la fuga.

Debido a la larga lista de antecedentes penales, que incluyen abuso sexual, robos reiterados y violencia familiar, se solicitó una orden de allanamiento para su domicilio.

En el momento en que la Policía llegó a su casa, una mujer que se encontraba allí quiso impedir el acceso gritando que su hijo discapacitado estaba adentro. A pesar de eso, la DDI de La Matanza pudo entrar y revisar el lugar.

La primera sorpresa se la llevaron cuando revisaron la silla de ruedas del hijo y encontraron escondidos materiales clave para la investigación. Siguiendo con su trabajo, la Policía inspeccionó la casa hasta que encontraron al acusado oculto en un freezer, tratando de evitar la detención. Cuando lo abrieron, empezó a pedir por favor que no lo sacaran. Sin poder moverse, terminó solicitando a los policías que lo ayudaran a salir de su escondite, ya que González presentaba signos de hipotermia.

