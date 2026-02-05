Un joven de 18 años perdió el control de su auto y mató a un hombre

Un joven de 18 años perdió el control de su auto y embistió a un hombre, que horas más tarde falleció en el hospital al que fue trasladado con graves lesiones. La tragedia ocurrió este miércoles 4 en Isidro Casanova, partido bonaerense de La Matanza.

La fiscal Mariana Sogno imputó al conductor por lesiones culposas, pero al confirmarse el fallecimiento del hombre, dispuso el cambio de caratula a homicidio culposo. La víctima fue identificada como Edwin Edgar Huaranca, de 37 años.

Según los videos registrados por una cámara de seguridad mostraron que el siniestro se registró cerca de las 19, en el cruce de Anatole France y Danubio. Huaranca, vestido de negro y acompañado por su esposa, estacionó su auto en la puerta de local de aberturas y se bajó.

En ese momento, un Peugeot 208 color negro apareció en la escena fuera de control e impactó de costado contra él y su mujer. Mientras el hombre fue aplastado contra su propio vehículo, su mujer amortiguó el impacto contra una camioneta blanca y cayó sobre la vereda.

Personal de la Comisaría San Alberto de la Policía Bonaerense acudió al lugar de los hechos y comprobó que Huaranca y su esposa resultaron heridos por la colisión. Otro hombre, que se encontraba sobre su auto, sufrió lesiones leves.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital Paroissien para ser atendidas de urgencia, pero los médicos de turno no pudieron salvarle la vida a Huaranca. Por su parte, su mujer resultó ilesa y el otro damnificado solamente sufrió heridas superficiales.

Fuentes del caso precisaron a este medio que la fiscal Sogio dispuso diligencias para esclarecer el hecho, entre ellas la recepción de testimoniales, confección del acta correspondiente, visualización del lugar y de los vehículos, secuestros de los mismos, notificación de la formación de la causa y solicitud de historias clínicas de los involucrados.

