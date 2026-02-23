Ruta 11: un camión derrapó bajo la lluvia y chocó contra un semáforo y luminarias

Un camión de gran porte protagonizó un siniestro vial en la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1002, durante la tarde de este lunes marcada por intensas precipitaciones.

El hecho se registró alrededor de las 16.20, cuando el transporte, un Iveco con acoplado, que circulaba por el carril ascendente perdió estabilidad y derrapó sobre la calzada mojada. En su trayectoria, el rodado se desvió hacia el cantero central y colisionó primero contra una jirafa de alumbrado público y luego contra un semáforo ubicado en la intersección con calle Bouque.

Según manifestó el conductor, un hombre de 47 años oriundo de Corrientes, la pérdida de adherencia habría sido consecuencia del pavimento resbaladizo.

Como resultado del impacto, se registraron daños materiales en la estructura de iluminación y señalización vial. No hubo terceros involucrados ni personas lesionadas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 14ª, personal de la Policía Caminera y una cuadrilla técnica de SECHEEP, que intervino por la afectación del tendido eléctrico. Peritos de Criminalística realizaron las actuaciones para determinar la mecánica del hecho.

El tránsito permaneció parcialmente reducido mientras se desarrollaban las tareas de remoción y verificación de daños.