Las autoridades canadienses confirmaron que el sospechoso del ataque armado en Tumbler Ridge, una pequeña comunidad de montaña en British Columbia, era un joven de 18 años, identificado como Jesse Van Rootselaar, quien murió por una aparente lesión autoinfligida tras los hechos.

El tiroteo, ocurrido el 10 de febrero de 2026, dejó al menos ocho muertos (incluyendo a cinco estudiantes de entre 12 y 13 años y una docente) y más de 25 personas heridas en la Tumbler Ridge Secondary School.

Jesse Van Rootselaar

Según las autoridades, antes de dirigirse a la escuela Van Rootselaar mató a su madre de 39 años y a su hermanastro de 11 años en una vivienda cercana. La secuencia de asesinatos se inició en la residencia familiar y luego continuó en el establecimiento educativo, ubicado en un pueblo de unos 2.700 habitantes a más de 1.000 km al noreste de Vancouver.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La policía indicó que, al llegar al colegio dos minutos después del primer llamado de emergencia, se encontraron con disparos dirigidos hacia los agentes y recuperaron dos armas (un arma larga y una pistola modificada) en la escena. No hay indicios de que las víctimas en la escuela tuvieran vínculo directo con el agresor o fuesen blanco específico del ataque.

Repercusión en Redes Sociales

Tiroteo en una escuela en Canadá: 10 muertos y más de 20 heridos

Las investigaciones preliminares revelan que Van Rootselaar tenía antecedentes de contactos con la policía por razones relacionadas con su salud mental y que agentes habían acudido previamente a su domicilio en varias oportunidades en los últimos años. En una de esas visitas, se incautaron armas que luego fueron devueltas al propietario legal tras una petición formal. El joven había dejado la escuela secundaria unos años antes del ataque y no estaba matriculado en el momento de los hechos.

Jesse Van Rootselaar según The Canadian Gotic

El primer ministro canadiense, Mark Carney, describió el episodio como una “tragedia inimaginable” y anunció siete días de duelo nacional con banderas a media asta en edificios gubernamentales. Carney suspendió además viajes oficiales planificados tras los hechos.

Mensaje del Primer Ministro Mark Carney en X

Frustraron una masacre escolar planificada por dos menores de edad en Argentina

En Tumbler Ridge, familiares, compañeros de escuela y residentes describen un ambiente de conmoción y luto. El centro educativo y sus alrededores permanecieron cerrados mientras los equipos de emergencia y peritos continuaban con la recolección de pruebas y la atención a los heridos.

TO/ff