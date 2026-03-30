El tiroteo sacudió a la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, Santa Fe, cuando un alumno de 15 años mató a un compañero de 13 y dejó heridos a otros dos durante el acto de izado de la bandera. Ahora, el periodista Carlos Lucero relató el hecho en Modo Fontevecchia, por Net TV, y puso el foco en el debate sobre violencia juvenil, salud mental y el impacto del acoso escolar en Argentina.

Tenemos a Carlos Lucero, del Diario Departamental de San Cristóbal, donde se produjo este hecho: el tiroteo en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, Santa Fe, Argentina.

Sí, realmente algo que nos impactó muchísimo y que pone al tapete un debate muy fuerte sobre salud mental, uso de celulares, conductas de los chicos y, por supuesto, el consumo de sustancias peligrosas. Esto realmente nos tocó a nosotros. Ustedes tienen un panorama más amplio, pero creo que no es muy frecuente lo de Carmen de Patagones, algunos otros hechos en el país inclusive. Y ahora pasa acá en San Cristóbal.

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Santa Fe: alumno entró a una escuela a los tiros y mató a un compañero de 13 años

¿Qué pasó con este chico?

Lo que sabemos hasta ahora es de un alumno de 15 años que era un excelente alumno. Sí tenía algunas deficiencias que hacían que muchos de sus compañeros le hicieran bullying, que era el ñoño, digamos, el estudiante, buen estudiante, el clásico. Este chico en la mañana de hoy ingresó con un arma, una escopeta de doble caño, y empezó a tirar al bulto. La ingresó en un estuche musical, aparentemente, o algo por el estilo, y disparó, se calcula, hasta cinco tiros de cartucho de un arma que no te puedo certificar si es un 16 o un 12 grande.

El 12 grande es el Ithaca, para que tengas una comparación. El 16 tiene también mucha potencia, son cartuchos que se cargan, o sea que tuvo que cargar dos veces el arma, tres veces prácticamente, tiró un tiro de la tercera tanda y tiró al montón. Tiró cuando estaban formando los chicos para ir a izar la bandera.

Seguía tirando, quería entrar, se encerraron, no lo dejaron ingresar y un miembro del personal del establecimiento se le pudo tirar encima y sacarle el arma, porque si no hubiera sido un desastre aún mayor del que hay.

O sea, hay un chico fallecido de 14 años y una chica que está muy grave, trasladada al Hospital Central de Rafaela, que está cerca de San Cristóbal, a 170 km de Santa Fe, al norte, en el interior.

MV/ff