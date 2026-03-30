Un adolescente entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero de 13 años

Un alumno de 15 años ingresó armado este lunes por la mañana a la escuela N° 40 Mariano Moreno, en la ciudad de San Cristóbal, y abrió fuego durante el acto de izamiento de la bandera. Un compañero de 13 años murió como consecuencia de los disparos. Otros dos estudiantes —de 13 y 15 años— resultaron heridos, aunque fuera de peligro. Uno de ellos fue trasladado a Rafaela para recibir atención médica.

El hecho conmocionó a toda la provincia. La Municipalidad de San Cristóbal declaró duelo municipal y el gobernador Maximiliano Pullaro suspendió su agenda oficial y desplegó de urgencia a tres ministros hacia la localidad. San Cristóbal, cabecera del departamento homónimo, tiene aproximadamente 15.000 habitantes y está ubicada a poco más de 300 kilómetros al noroeste de Rosario.

Minuto a minuto: cómo ocurrió el ataque

Todo sucedió pasadas las 7 de la mañana. Los alumnos formaban filas en el patio del establecimiento durante el saludo matinal, previo al ingreso a las aulas, cuando el agresor sacó una escopeta y comenzó a disparar.

Julián, padre de uno de los estudiantes, relató que había dejado a su hijo en la escuela cerca de las 7.10, como cada mañana. Minutos después recibió un llamado que lo alertó sobre los disparos. Según su testimonio, su hijo estaba esperando para formar cuando "escucharon un tiro, después otro, y ahí empezó a correr". El adolescente regresó a su casa visiblemente afectado. "Llegó consternado, lagrimeando", describió el padre.

Otro alumno que presenció el episodio relató que no llegó a ver al tirador, pero sí percibió "el fuego del arma cuando dispara". "Creíamos que estaba explotando algo", dijo. Varios estudiantes escaparon saltando los tapiales del colegio. Un video que circula en redes sociales registra parte del momento: no se ve al atacante, pero se escuchan disparos y gritos mientras los alumnos corren a resguardarse.

La víctima cursaba primer año de la secundaria

La periodista Ivana Fux, de Radio 2 de Santa Fe, precisó que el alumno fallecido cursaba 1° año de la secundaria. Un compañero que lo conocía señaló que "éramos compañeros y amigos porque estaba en nuestro grupo". "Esto no se va a poder olvidar nunca porque va a quedar para siempre la muerte de nuestro compañero", agregó.

Una escuela grande, sin antecedentes de violencia grave

El establecimiento atacado es uno de los más concurridos de San Cristóbal. Funciona desde temprano por la mañana hasta la noche, con niveles inicial, primario, secundario y formación docente. "Es una escuela con muchísima actividad. Abre a las 6 de la mañana y cierra cerca de las 11 de la noche", detalló Julián.

El mismo padre aseguró no tener conocimiento de situaciones graves previas en el colegio. "Hubo discusiones o peleas como en cualquier escuela, pero nada de esta magnitud. Esto es algo que no lo puedo creer", afirmó. Y añadió: "No estamos acostumbrados a esto. Uno lo ve en otros países, en la televisión, pero no acá".

Pullaro: "Estoy muy golpeado"

El gobernador Maximiliano Pullaro tomó conocimiento del hecho a las 7.20 a través de los sistemas de monitoreo provincial y suspendió de inmediato su agenda oficial. "Estoy muy golpeado", reconoció públicamente al referirse al ataque.

Pullaro confirmó el despliegue urgente de funcionarios hacia San Cristóbal. Entre quienes viajaron se encuentran el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni; el ministro de Educación, José Goity; y la ministra de Salud, Silvia Ciancio. El objetivo declarado es contener a las familias afectadas y a la comunidad educativa, además de coordinar la respuesta institucional frente a la tragedia.

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