El sistema que convierte a jubilados y personas vulnerables en naranjitas formales: así funciona en Carlos Paz

El debate sobre los naranjitas en Córdoba recrudeció en las últimas semanas. El gobernador Martín Llaryora anunció que impulsará un proyecto de ley con el objetivo de prohibir la actividad de naranjitas y limpiavidrios en todo el territorio provincial, con la meta de "ordenar el uso del espacio público con reglas precisas". Sin embargo, a 35 kilómetros de la capital, una ciudad ya encontró su propia respuesta hace mucho tiempo.

Villa Carlos Paz gestiona el estacionamiento en la vía pública mediante un sistema de permisionarios que el municipio coordina de manera directa, sin cooperativas ni intermediarios. La municipalidad se encarga de coordinar horarios y lugares de 100 permisionarios que cobran el estacionamiento en la vía pública en la zona céntrica y en zonas especiales durante la temporada baja, número que se amplía a 140 en temporada alta.

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El esquema tiene una lógica de contención social deliberada. Juan Manuel Lucero, secretario general de la Municipalidad, lo explicó en el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio 90.7: "Tiene un fuerte contenido social, es decir, tienen que cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, ser carlospacense, tienen que ser de la ciudad y también tienen que demostrar conducta coherente para estar en la vida pública y formando parte del esquema de orden y seguridad municipal de la ciudad".

Los elegidos son personas en situación de vulnerabilidad, jubilados o con alguna discapacidad, pero con las aptitudes para realizar la tarea. La selección no es automática: cada postulante pasa por una entrevista en la que el municipio evalúa su condición socioeconómica y su aptitud para ocupar una determinada cuadra o sector.

Talonarios como mecanismo de trazabilidad

El corazón del sistema es un mecanismo simple pero efectivo. Cada cuidacoches compra un talonario marcado con una serie de números, de esta manera el documento queda vinculado al naranjita que lo adquirió. Lucero fue preciso sobre las consecuencias de ese registro: "Para cualquier eventualidad o denuncia, tenemos perfectamente identificada a la persona. También tenemos identificado el lugar donde tiene que estar y tienen que cumplir un horario".

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El municipio le vende esos talonarios a cada permisionario. El naranjita obtiene como ganancia el 70% del valor del ticket por hora. El otro 30% ingresa a las arcas municipales y se utiliza para los gastos operativos del mismo sistema. En las zonas especiales -balnearios, eventos, boliches o casinos-, la distribución es diferente: el permisionario retiene el 60% de lo recaudado, sobre una tarifa por hora más elevada.

Actualmente están inscriptas alrededor de 90 personas en el programa, que no solo busca generar orden en las calles sino también brindar apoyo a familias que lo necesitan y a adultos mayores. Además, existe una tarifa única que no puede ser excedida.

Chalecos, capacitaciones y control permanente

El sistema no funciona solo con papeles. Los permisionarios usan chalecos con la bandera de la ciudad, lo que los distingue visualmente de cualquier cuidacoches informal. Se realizan capacitaciones anuales y los trabajadores deben cumplir horarios y turnos establecidos. "Cumplen horarios, cumplen turnos y hay un esquema de control de ellos", señaló Lucero.

Un móvil de Seguridad VCP, la guardia municipal, tiene la exclusiva función de recorrer la ciudad para controlar que no haya naranjitas ilegales cobrando el estacionamiento en la vía pública. Cuando detectan alguno, enseguida interviene la Policía.

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La presión constante sobre los informales no es casual. Lucero reconoció la cercanía geográfica como un factor de riesgo: "Somos una ciudad que está muy cerquita de Córdoba capital. Entonces, todos estos desafíos sociales que a veces impactan a la Capital a nosotros nos llegan. Pero es importante la dinámica de seguridad interna de la ciudad y la presión constante para que no se instalen”.

Zonas gratuitas y la discusión por el cobro doble

Uno de los puntos que genera mayor irritación en Córdoba capital es el cobro simultáneo: el conductor paga el estacionamiento medido oficial y encima recibe la presión de un naranjita informal. En la zona del microcentro cordobés coexisten el sistema de estacionamiento medido municipal y naranjitas totalmente ilegales, lo que obliga al conductor a pagar dos veces.

Carlos Paz resolvió esa tensión de otra manera: el sistema controlado convive con amplias zonas de estacionamiento libre. "Hay muchos lugares de la ciudad donde el estacionamiento es libre y gratuito, no está toda tarifada la ciudad", aclaró Lucero. El funcionario puso un ejemplo concreto: en Playas de Oro, quien no quiera pagar la tarifa del día completo sobre la calle principal puede optar por cualquiera de las perpendiculares, donde el estacionamiento es libre.

El debate provincial y el modelo como referencia

El anuncio de Llaryora fue tomado luego de un encuentro de trabajo con la vicegobernadora Myrian Prunotto, el intendente Passerini, ministros y referentes legislativos del oficialismo. El proyecto aún no tiene texto redactado, pero el oficialismo ya trazó su hoja de ruta, con intención de tratar la iniciativa durante abril.

El esquema que plantea la futura ley provincial tiene, en su arquitectura general, varios puntos en común con lo que Carlos Paz ya ejecuta: donde la actividad sea habilitada, los gobiernos locales deberán implementar un sistema formal de registro, identificación y control, y se evalúa el uso de códigos QR para verificar que los cuidacoches estén debidamente registrados.

La iniciativa del gobernador incorpora un elemento clave: la preservación de la autonomía municipal. Serán los intendentes quienes finalmente definan si habilitan, regulan o directamente prohíben la actividad en sus jurisdicciones.

En ese marco, el modelo carlospacense se presenta como un caso de laboratorio concreto. No prohíbe. No abandona a los trabajadores. Pero tampoco deja el espacio público librado a la informalidad.