Con workshops y Mercado de Viajes, la Acav quiere potenciar la industria y acercar la oferta al público

Junto a la presentación de su agenda 2026, la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (Acav) realizó el tradicional sorteo de ubicaciones de stands, confirmando las fechas del 65º y 66º Workshop Turístico y la tercera edición de Mercado de Viajes.

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Durante la reunión se confirmaron las fechas de los principales encuentros organizados por la institución. El 65º Workshop Turístico de Acav se realizará el próximo 14 de abril, mientras que hacia el cierre del año tendrá lugar una intensa agenda de actividades con la 3ª edición de Mercado de Viajes los días 7 y 8 de noviembre, seguida por el 66º Workshop Turístico el 9 de noviembre. Todas estas actividades se desarrollarán en el Centro de Convenciones Córdoba, reafirmando su rol como sede estratégica para los grandes encuentros de la industria.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el sorteo de ubicaciones de stands, instancia en la que las agencias socias participantes pudieron elegir su espacio para los próximos workshops. Este mecanismo permite organizar anticipadamente la participación de los expositores y asegurar posiciones estratégicas dentro de uno de los encuentros comerciales más relevantes del sector.

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Un espacio clave para la industria

A lo largo de los años, el Workshop de Acav se ha consolidado como una plataforma fundamental para el networking, el intercambio profesional y la generación de nuevas oportunidades de negocio dentro de la industria turística. Estos encuentros convocan a agencias de viajes, operadores, destinos turísticos, aerolíneas y empresas vinculadas al sector, generando un ámbito propicio para fortalecer alianzas comerciales y ampliar la red de contactos.

En este contexto, Acav continúa apostando al crecimiento y la profesionalización del sector, promoviendo espacios que faciliten la comercialización de productos turísticos y el desarrollo de nuevas propuestas para el mercado.

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Mercado de Viajes: una feria que conecta al público con el turismo

La 3ª edición de Mercado de Viajes redobla la apuesta en 2026 y se realizará durante dos jornadas consecutivas, el 7 y 8 de noviembre, ampliando su propuesta para el público final. Tras el éxito de sus ediciones anteriores, la feria vuelve con una programación más extensa que permitirá a los visitantes recorrer stands, conocer destinos, acceder a promociones especiales y participar de distintas experiencias vinculadas al mundo de los viajes.

Durante ambos días, agencias de viajes, destinos turísticos y empresas del sector presentarán sus novedades y ofertas para la próxima temporada, en un espacio pensado para acercar la industria turística al público y facilitar el contacto directo con quienes planifican sus próximos viajes.

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Con entrada libre y gratuita, Mercado de Viajes se consolida como una de las ferias turísticas abiertas al público más importantes de la región, combinando información, inspiración y oportunidades concretas para viajar.

Trabajo conjunto para fortalecer el turismo

Durante el lanzamiento participaron autoridades y referentes de la actividad turística, quienes destacaron la importancia de estos encuentros para dinamizar la industria y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

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“Este año redoblamos la apuesta con Mercado de Viajes, que se realizará durante dos días —sábado y domingo— para ampliar su propuesta y seguir acercando la industria turística al público. Al mismo tiempo, los Workshops continúan consolidándose como espacios fundamentales para el encuentro comercial entre agencias, destinos y empresas del sector”, señaló Diego Obregón, presidente de Acav.

La jornada contó con el acompañamiento de Gustavo Peralta, presidente de la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, y representantes de agencias de viajes y actores vinculados a la actividad.