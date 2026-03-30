El PJ le ganaría a Milei: el 53% de los argentinos pide un cambio y el peronismo unido enciende un alarma

El 53% de los ciudadanos argentinos manifestó su deseo de que haya un cambio de gobierno en los próximos comicios presidenciales. Además, en caso de unificar las diferentes facciones del PJ -tanto K como "federales"- suman más puntos que los libertarios que acompañan a Javier Milei.

El informe, basado en 2015 casos totales, muestra un escenario de alta polarización donde el espacio del Peronismo K alcanza un 37% de intención de voto en un escenario de PASO, superando el 36,1% obtenido por el oficialismo. Todo es en base a un relevamiento nacional realizado por la consultora CB Global Data entre el 22 y el 28 de marzo de 2026.

Cambia la tendencia

La demanda de un giro político se ha consolidado como la postura mayoritaria frente a las elecciones, superando por casi doce puntos al 41,3% de los encuestados que prefiere que el actual gobierno continúe en el poder. Por su parte, un 5,7% de la población aún se mantiene en la categoría de "no sabe", lo que representa un margen de indecisos que podría ser determinante en el resultado final.

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En cuanto al desempeño individual de los dirigentes, si bien el presidente Javier Milei se mantiene como el candidato más votado con un 28,3%, la sumatoria de las fuerzas opositoras ligadas al peronismo le otorga la ventaja a dicho bloque. Dentro del espacio peronista, Axel Kicillof lidera con un 24,2%, seguido por Juan Grabois (6,7%) y Leandro Santoro (4,7%).

Por el lado del oficialismo y sus aliados, Patricia Bullrich aporta un 7,8% y Victoria Villarruel un 2,8%.

Peronismo unido pone en jaque a Milei

Los datos proyectan un escenario de paridad absoluta en el marco de unas elecciones posible P.A.S.O., donde el bloque del Peronismo K o el unido alcanza el 37,0% de la intención de voto sumando a sus principales referentes. Por su parte, el espacio oficialista conformado por la alianza entre Javier Milei y Patricia Bullrich cosecha un 36,1%.

A nivel individual, el actual presidente Javier Milei se posiciona como el dirigente con mayor respaldo con un 28,3%, seguido por Axel Kicillof con un 24,2%. Finalmente, el informe identifica un 10,2% de ciudadanos que aún no saben a quién votarían, cifra que representa un factor determinante para definir el resultado final.

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El estudio técnico de la encuesta destaca que el trabajo de campo se realizó bajo una metodología CAWI (cuestionario estructurado online) con un error muestral del +/- 2,2% y un nivel de confianza del 95%. Estos resultados reflejan una coyuntura política marcada por la búsqueda de alternativas y una reconfiguración de fuerzas que pone al peronismo en una posición de competitividad directa frente a la gestión actual.