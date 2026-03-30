La Municipalidad cerró la paritaria con el Suoem: aumento del 26,5% en cuotas

La Municipalidad de Córdoba acordó con el gremio de los municipales (Suoem) un aumento del 26,5 por ciento en cuotas en el marco de la paritaria 2026.

Paritarias 2026

Tras intensas jornadas de discusión con el Departamento Ejecutivo, el sindicato logró sellar el acuerdo paritario que regirá durante todo el año 2026.

En relación a la resolución adoptada por las bases, Ariel König, secretario de prensa de la organización, explicó que "el día viernes el cuerpo general de delegadas y delegados facultó a la comisión directiva prácticamente por unanimidad a aceptar la propuesta que se produjo después de intensísimas tratativas”.

“La verdad que fue una de las más duras de los últimos tiempos y fue muy importante porque contempla varios puntos que para nosotros son innegociables", agregó en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio 90.7”.

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Inflación

En la misma línea, el dirigente destacó que la premisa central de la discusión fue la preservación del poder adquisitivo y la calidad del salario de los trabajadores municipales.

"No resignar ni un solo punto de inflación. Como siempre decimos, no queremos un punto más, pero ningún punto menos. Y toda la inflación que nos debían hasta febrero de 2026 inclusive es lo que va a estar previsto, lo que está en esta pauta salarial”, manifestó el vocero del Suoem.

“Y por otro lado, lo que también es muy importante es que es 100% remunerativo en blanco, lo cual beneficia no solo a los pasivos. Así que es blanco, es remunerativo, es acumulativo y es porcentual”, subrayó König.

Para clarificar el impacto real del incremento en comparación con los índices de precios, se detalló la correspondencia técnica de la propuesta con los datos oficiales.

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"Lo que se está haciendo ahora es consolidar de alguna forma la inflación pasada, Todo lo que nos debían de acuerdo al IPC Córdoba, que era un 26,46% está contemplado en esta propuesta que es de un 26,50%. Entonces, no existe un borrón y cuenta nueva, que de alguna forma es lo que quería hacer el Departamento Ejecutivo", insistió.

"Nosotros siempre afrontamos todas las tratativas, no solo la salarial, buscando la vía de la conversación. Cuando no existe ya la posibilidad, de ahí saltamos al conflicto cuando no nos dejan otra posibilidad. Fue muy difícil y la verdad que actuamos con muchísima responsabilidad como siempre", concluyó König.