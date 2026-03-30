La propuesta de De Loredo de subir la edad de retiro de los policías llega a la Unicameral

La propuesta de Rodrigo de Loredo de subir la edad de retiro de los policías se formalizará en las próximas horas en la Legislatura de Córdoba.

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Subir la edad de retiro de los policías

“Hemos trabajado en un proyecto que replica esta idea, modificando el 8.024 y el 9728 que regula el personal superior policial. Lo que tratamos es extender mínimamente la carrera del personal y elevar tres años el criterio etario, acompañándolo a esto de un aumento del 20% del salario básico de todo el personal policial”, explicó la legisladora Alejandro Ferrero.

“Van a tener un aumento también los retirados porque consideramos que son personas formadas, con experiencia, que tienen un nivel de sacrificio superior. Pero les pedimos que nos acompañen con este esfuerzo, protegiendo un bien supremo como es la seguridad, donde hoy hay un crecimiento exponencial de delitos, donde las nuevas modalidades delictivas son cada vez más complejas, donde el narcotráfico, los robos, la violencia son fenómenos diarios, rutinarios, y necesitamos más policía en la calle”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Esta propuesta que llevamos, ya lo ha dicho De Loredo, redunda en 4.000 agentes más”, recalcó.

“Aumento del 20%”

“Nos dicen obstructores y lo único que hacemos es tratar de aportar, construir y contribuir con una propuesta local que no implica gastos. Por el contrario, trae un alivio fiscal a la Caja de Jubilaciones, mientras ellos proponen guantes eléctricos, drones multimillonarios”, comparó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

“Quiero ser clara que el aumento del 20% es intentar acompañar a la policía, sabemos que son personas decentes que están dejándolo todo en el territorio y les pedimos un pequeño esfuerzo”, aclaró la legisladora.

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Qué dice el proyecto

“El proyecto modifica la ley 8.024 de jubilaciones y la ley 9.728. Lo que hace es llevar a 30 años de carrera para todo el personal, tanto subalterno como superior. No quisimos hacer como sí lo hace Santa Fe, que ha llevado 35 la carrera policial. Nosotros nos topeamos en 30 y elevamos a 3 años la edad para todo el personal superior de la policía y penitenciario”, precisó Ferrero.

Además señaló que los fondos para el aumento del 20% se obtendrían de “otra modificación que es eliminar todas las agencias”, y “volver a restringir los gastos superfluos que hoy está teniendo el gobierno, desde gastos no personales, gastos en cortesía y representación”.

“Esto no es de Loredo contra los policías, esto es tratando de mejorar la vida de los cordobeses y además con un reordenamiento de prioridades que les implica un aumento del sueldo”, insistió la legisladora.

"Los retirados están precarizados, las jubilaciones están recortadas, los policías trabajan de Uber porque no llegan a fin de mes. Entonces, me parece bueno que discutamos cómo vive la policía, porque se llenan la boca diciendo que cuidan a los de azul y los de azul están por debajo de la línea de la pobreza muchos”, afirmó Ferrero.