Araceli Matus pidió la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán tras insultos a Mercedes Sosa

Araceli Matus pidió la renuncia de Enzo Ferreira luego de que se difundieran publicaciones en redes sociales con insultos hacia la figura de Mercedes Sosa. Según relató a Punto a Punto Radio (90.7 FM), tomó conocimiento de la situación a partir de un familiar. “Hace unos cuatro días, a la noche, me escribe uno de mis primos y me manda las capturas de pantalla de lo que escribía este señor. Así empezó para mí”, explicó.

Matus señaló que, más allá de que las expresiones surgieron en redes sociales, la gravedad radica en el rol institucional del funcionario. “Mi abuela falleció hace casi 18 años y sigue siendo un símbolo muy importante en nuestro país y en el mundo. Esta persona está ocupando una función pública y ahí es donde todo empeora”, afirmó.

La nieta de la artista tucumana también se refirió a cómo afectaron los comentarios. “En lo personal me hace ocuparme de algo que no quiero. Me hace doler el estómago, extraño mucho a mi abuela y me hace extrañarla más todavía”, expresó.

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Aunque consideró que siempre existirán este tipo de situaciones, remarcó la responsabilidad institucional. “Gente así va a haber siempre, pero cuando esa persona ocupa un cargo público la situación es distinta”, sostuvo.

Matus confirmó que solicitaron la salida del funcionario debido a la contradicción que implica su rol. “Es coordinador de la Radio Nacional Tucumán ‘Mercedes Sosa’. Entonces es contradictorio que tenga estas actitudes ocupando el lugar que ocupa”, señaló.

Además, cuestionó su designación y su experiencia en el área cultural. “No tiene ni medio día de antigüedad en gestión cultural o comunicacional. Hay un responsable directo que es quien lo puso ahí”, agregó.

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La emisora forma parte de Radio Nacional Argentina y la sede tucumana lleva el nombre de la cantante en homenaje a su trayectoria artística y cultural.

El legado de Mercedes Sosa

Matus también destacó el reconocimiento social que mantiene la figura de su abuela. “En nuestro país hay 26 escuelas que decidieron ponerle ‘Mercedes Sosa’ a sus instituciones. No tiene nada que ver mi familia, son decisiones de cada comunidad”, explicó.

Según detalló, existen jardines, escuelas primarias, secundarias, instituciones para adultos y dos escuelas de música que llevan el nombre de la artista. “Eso es lo importante, porque son decisiones que toma el pueblo”, remarcó.