Semana Santa en Córdoba: aseguran que los precios del pescado se mantendrán sin aumentos y crece la demanda

A pocos días de la celebración de la Semana Santa, comerciantes del tradicional mercado cordobés confirmaron que no habrá aumentos de precios, pese al incremento habitual de la demanda durante esta época del año.

Según detallaron desde el Mercado Norte, los valores de referencia por kilo se mantienen en niveles similares a semanas anteriores. Entre las opciones más económicas aparecen el sábalo desde los 10.000 pesos, mientras que variedades como merluza, lomito de atún, pejerrey, boga, dorado y cornalitos rondan los 14.000 pesos.

En tanto, los pescados de mayor tamaño como el surubí se ubican en torno a los 24.000 pesos, mientras que los mariscos surtidos alcanzan los 26.000 pesos, las rabas cortadas 28.000 pesos y el bacalao se posiciona como la opción más costosa con valores cercanos a los 60.000 pesos por kilo.

Tucho Fazzio, uno de los dueños de la histórica pescadería familiar, explicó que ya se observa un incremento en la demanda y anticipó un crecimiento mayor en los próximos días. “Los precios que están hoy se van a mantener en Semana Santa. Nosotros en el Mercado asumimos el compromiso de no aumentar los precios en estos días de alta demanda, para que la gente pueda preparar comidas de vigilia sin gastar de más”, aseguró.

El comerciante también señaló cuáles son las variedades más buscadas por los cordobeses en esta época. “Las más demandadas son la merluza, el lomito de atún, el pejerrey y los cornalitos”, explicó.

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Fazzio sostuvo además que el consumo de pescado dejó de ser estacional y comenzó a crecer durante todo el año, impulsado principalmente por el aumento de la carne vacuna. “Frente a la suba de las carnes rojas, el pescado se convirtió en una carne sustituta, principalmente por su precio conveniente y su valor nutricional”, indicó.

También destacó que cada vez más personas eligen pescados para la parrilla, entre ellos el sábalo, la boga, el dorado y el surubí, una tendencia que se consolida en Córdoba.

Expectativa de ventas en alza

Desde el Mercado indicaron que la demanda ya se mantiene sostenida y esperan un mayor movimiento durante los días previos a la celebración religiosa. “La demanda de pescado está superando la estacionalidad que supo tener. Hoy mucha gente elige el pescado para preparar sus comidas de todos los días”, concluyó Fazzio.