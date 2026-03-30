Horizonte abre sus puertas: visita guiada por viviendas, nuevas fracciones y planta fabril

Horizonte organiza para el próximo sábado 25 de abril su primera Visita Guiada del año. La actividad comenzará a las 8:30 horas y permitirá a asociados y al público en general conocer en detalle el proceso constructivo que lleva adelante la entidad, desde las viviendas ya terminadas hasta la fábrica donde se producen sus componentes.

Tres paradas, tres momentos del proceso

La jornada arrancará en la fracción Universitario, donde los participantes podrán recorrer diferentes tipologías de viviendas ya construidas. Luego, en colectivo, el grupo se trasladará a la fracción Católica, una imponente extensión actualmente en etapa de adjudicación que prevé la construcción de 869 nuevas viviendas. El cierre de la recorrida será en la Planta Fabril "El Carmelo", donde los visitantes conocerán in situ todos los componentes que se producen para las viviendas de Horizonte.

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Desde la cooperativa destacaron que este tipo de jornadas permiten a los futuros adjudicatarios y a posibles nuevos socios visualizar el resultado real de su inversión. "No es lo mismo ver un plano que caminar dentro de una vivienda terminada, entender los espacios y materializar el sueño de la casa propia", señalaron.

La entidad también remarcó la importancia de brindar transparencia y confianza en un contexto donde han surgido dudas en torno a otras constructoras del sector. "Nuestra trayectoria, la presencia física de las obras y la posibilidad de recorrerlas con profesionales son pruebas concretas del trabajo que realizamos", aseguraron desde la institución.

Cómo participar

Para sumarse a la visita, los interesados deben retirar su voucher —de forma gratuita— en la sede de Sarmiento 251. El traslado se realizará en los colectivos de la organización. El cupo es limitado.