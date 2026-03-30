Córdoba: habló Martiniano Correcher tras ser absuelto por la causa de abuso y pasar 2 años detenido

La absolución de los cuatro jóvenes acusados por un presunto abuso ocurrido en Bialet Massé sumó un nuevo capítulo esta semana, cuando Martiniano Correcher habló públicamente por primera vez tras recuperar la libertad luego de casi dos años detenido.

Correcher había permanecido detenido durante 654 días. Su paso por el sistema penitenciario incluyó primero la Unidad de Contención del Aprehendido y luego el traslado al penal de Cruz del Eje.

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En diálogo con ElDoce, el joven describió el impacto que le dejó la detención. “Lo viví muy mal, angustiado, triste por la situación, pero siempre con fe, con ganas de seguir adelante”, expresó tras recuperar la libertad.

Dos años marcados por la espera judicial

Durante el tiempo que permaneció detenido, Correcher intentó sostener una rutina dentro del penal. Terminó sus estudios secundarios, entrenaba y leía mientras aguardaba la resolución judicial. “Había días que me levantaba mal y angustiado, y otros con ganas de seguir adelante”, señaló.

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El momento de la liberación llegó de manera inesperada. “Ni yo podía creer cuando me dijeron que quedaba en libertad. Me largué a llorar de la emoción”, afirmó también a ElDoce.

El impacto en la familia y las secuelas

La madre del joven definió la situación como un “calvario”. Durante el tiempo que estuvo preso, Correcher atravesó su último año escolar privado de la libertad y no pudo participar de momentos clave como el viaje y la cena de egresados. Ahora, tras recuperar la libertad, el joven intenta reconstruir su vida mientras la defensa de los acusados anticipó que avanzará judicialmente respecto de la denunciante.