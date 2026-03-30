Sergio Uñac: "Lo único que se le opone a Milei es el peronismo"

El senador nacional Sergio Uñac aseguró que “lo único que se le opone a Milei es el peronismo, y esa responsabilidad política no la podemos delegar ni tampoco la tenemos que retrasar”.

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Peronismo

“Primero la carta tiene como intención abrir un proceso de diálogo en el Partido Justicialista. Obviamente que lo venimos haciendo pero de manera individual, un dirigente con otro dirigente, quizás una mesa de café”, explicó el legislador sanjuanino sobre la misiva enviada días atrás a las autoridades partidarias.

“Pero me parece que eso de alguna manera lo tenemos que institucionalizar. Trabajar en conjunto. El peronismo debe y tiene que organizarse a tiempo porque si lo hacemos tarde, ese desacople con los tiempos de la política puede ser mirado por la sociedad, que es lo que a nosotros nos interesa, con cierta característica de improvisación”, agregó en diálogo con Radio 10.

“Nosotros a la improvisación le tenemos que poner organización, y me parece que tenemos todo para poder hacerlo”, remarcó el exgobernador de San Juan.

“Estamos en el tiempo justo, la carta es perfectible, pongo yo un término y obviamente algunos dirigentes que han conversado conmigo, a pesar de que la carta solo la firmo yo”, detalló Uñac.

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“Lo único que se le opone a Milei”

“El peronismo empezó a moverse. Para la sociedad y además por encuestas, digo lo que yo siento, pero además lo que yo leo en encuestas serias, lo único que se le opone a Milei es el peronismo”, aseveró Uñac.

“Y esa responsabilidad política nosotros no la podemos delegar ni tampoco la tenemos que obviamente que retrasar”, concluyó.