Insólito festejo de un abogado tras conocer la sentencia de YPF: "Entró el fallo y terminé abrazado a mi gato llorando"

El exsubprocurador de la Nación, Sebastián Soler, contó la insólita reacción que tuvo al conocer el fallo de YPF que favoreció a la Argentina y que impidió que el país pague U$S 16 mil millones.

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“Terminé abrazo a mi gato llorando”

“Me emocioné. Es una gran noticia para la Argentina”, contó en diálogo con el periodista Jairo Straccia del streaming “Buenas tardes China”.

“Yo estaba solo en mi casa, en la cocina, y te juro, no te miento. Entró el fallo y terminé abrazado a nuestra mascota, a mi gato llorando de la alegría que me dio”, agregó el letrado.

Fallo YPF

Además señaló que el juez Denny Chin “es efectivamente el autor del fallo que termina firmando por mayoría dos de los tres jueces y uno firma en disidencia”.

“Efectivamente Chin estuvo involucrado en este caso en el inicio, en el período donde se discutía dónde se tenía que hacer el juicio. Y Chin fue uno de los tres jueces de cámara, que en aquel momento, en el año 2019, después en el 2020, decidió que el juicio debía hacerse en Nueva York”, recordó Soler.

“Pero lo único que decidió esa cámara fue dónde debía de hacerse el juicio. Y esa cámara dijo en ese fallo ´nosotros no estamos opinando sobre quién tiene razón´. Estamos opinando solo sobre competencia”, precisó.

“Las cámaras de apelaciones existen para esto. Lo que cambió es que la jueza Preska tuvo una mirada sobre los argumentos, y ahora la cámara tuvo otro”, diferenció.

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Apoyo a Argentina

“El gobierno de Estados Unidos nunca presentó un escrito ´amicus´ apoyando los argumentos de la Argentina en la apelación sobre el fondo de la sentencia. Sí presentó dos escritos muy importantes apoyando un tema lateral a la cuestión de fondo que era esta pretensión de Preska de ordenarle a la Argentina, aunque la sentencia no estuviera firme, de que empezara a pagarla entregando las acciones de YPF. Ahí sí el gobierno de Biden primero, y el de Trump después presentaron escritos. Eso es importante”, analizó Soler.

“¿Ahora sabés quiénes presentaron escritos apoyando la apelación de fondo?”, se preguntó. Y luego respondió: “Cuatro países de nuestra región de signos ideológicos distintos: Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile. Ellos dijeron exactamente lo mismo que dice la Argentina en su apelación”.