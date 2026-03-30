El Municipio invertirá $37.500 millones para renovar el alumbrado público de Córdoba junto a EPEC

La Municipalidad de Córdoba pondrá en marcha un plan integral de readecuación del sistema de alumbrado público con una inversión de $37.500 millones. La iniciativa se ejecutará en conjunto con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y alcanzará la totalidad de las 165.000 luminarias de la ciudad en un plazo de 25 meses.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini, quienes destacaron la importancia del trabajo articulado entre Provincia y Municipio para sostener obras estratégicas en un contexto económico complejo.

Recambio LED y alumbrado inteligente

El programa contempla el reemplazo progresivo de luminarias de vapor de sodio por tecnología LED, junto con tareas de mantenimiento, adecuación de infraestructura y mejoras en la seguridad eléctrica. También se avanzará en la incorporación de alumbrado inteligente para optimizar el funcionamiento del sistema.

El plan prevé intervenir sobre 80.000 módulos distribuidos en cinco zonas operativas —Noreste, Noroeste, Suroeste, Sureste y Oeste—, con acciones que incluyen reparación de redes, normalización de tableros, mejoras en la puesta a tierra, poda preventiva y refuerzo de estructuras.

Los roles de cada organismo

La Municipalidad tendrá a su cargo la planificación, la definición de prioridades y el control de las intervenciones. EPEC será responsable de la ejecución, organizando 60 cuadrillas que trabajarán en simultáneo en toda la ciudad.

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El presidente de EPEC, Claudio Puértolas, explicó que cada luminaria será verificada en su funcionamiento y en sus condiciones de seguridad, garantizando el cumplimiento de la Ley de Seguridad Eléctrica provincial.

Las palabras de los funcionarios

"Esta articulación con EPEC implica una inversión histórica que permitirá mejorar un servicio esencial para los vecinos", afirmó el intendente Passerini. Por su parte, Llaryora subrayó que "el trabajo conjunto se vuelve clave" en un escenario donde las grandes ciudades han sido especialmente afectadas por la reducción de subsidios.