En la lista de la Selección Sub 17 para el Sudamericano hay jugadores de Talleres y Belgrano

Se viene el Torneo Sudamericano Sub 17. Un certamen tradicional donde se ven las grandes promesas del fútbol de esta parte del planeta. Y de cara a esa cita ecuménica, la selección argentina Sub 17 masculina dio a conocer la lista de citados.

El torneo se jugará en Paraguay del 3 al 19 de abril de 2026. El anuncio llegó tras semanas de preparación y estudios de rendimiento, en un ciclo que busca consolidar futuras promesas del fútbol nacional bajo la dirección técnica de Diego Placente. Y a propósito de figuras, hay tres representantes del fútbol cordobés, dos de Belgrano y uno de Talleres.

El combinado nacional participará del Grupo B, donde enfrentará a Brasil, Venezuela, Bolivia y Perú.

La competencia, que se desarrollará en dos fases principales, reunirá a las diez selecciones de Sudamérica, divididas en dos grupos de cinco, y el formato será de todos contra todos en la etapa inicial.

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El otro grupo reúne al anfitrión Paraguay (que buscará aprovechar la localía) está conformado por Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay.

El formato

Los dos mejores de cada grupo accederán a las semifinales, mientras que los equipos que ocupen el tercer y cuarto lugar lucharán por los puestos del quinto al séptimo mediante cruces directos entre pares opuestos. Esos siete elencos se clasificarán al Mundial de la categoría, planificado en Qatar.

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La selección argentina Sub 17 iniciará su camino en el torneo el sábado 4 de abril frente a Perú en el estadio Ameliano, ubicado en Villeta, desde las 17.00. Luego, el miércoles 8 de abril se medirá ante Venezuela, el viernes 10 de abril jugará frente a Brasil y cerrará la fase de grupos el domingo 12 de abril contra Bolivia en el estadio CARFEM de Ypané.

De Córdoba a Sudamerica

Marcos Ortiz, volante central, y el delantero Benjamín Tapia Carpio, ambos de Belgrano, y el volante ofensivo Giovanni Baroni, de Talleres, integran el plantel de la Selección Argentina Sub 17.

