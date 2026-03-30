Con dos reformas claves puestas en marcha Juan Manuel Delgado deja la Fiscalía General

Finaliza este martes 31 de marzo la gestión como fiscal General de Juan Manuel Delgado, tras cinco años al frente del Ministerio Público Fiscal de la Provincia. Fue designado por Juan Schiaretti en el único cargo no vitalicio que persiste en la cabeza de los poderes que interactúan en los tribunales cordobeses.

Fue cuestionado inicialmente por provenir del gobierno provincial que lo designó, donde fue procurador del Tesoro, por sus vínculos con el poder empresario local, y por no tener actuación directa en el área penal, la más sensible en el Poder Judicial. Se le cuestionó falta de liderazgo. Con el correr de los años terminó generando una de las reformas más importantes en materia criminal con impacto en la ciudad de Córdoba, donde el índice delictivo creció sin cesar después de la pandemia.

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El plan de territorialidad fue resistido por muchos fiscales penales, pero terminó imponiéndose. Hay quienes aún reclaman una mejor distribución en la división de barrios de la ciudad para equilibrar el trabajo.

El otro gran eje de su gestión fue la creación de la Unidad Fiscal de Flagrancias. En una entrevista de mayo de 2022 anunció a Perfil CÓRDOBA el proyecto que contó con el asesoramiento de Germán Garavano y un trabajo no exento de disputas con el gobierno provincial y algunos miembros del Tribunal Superior de Justicia.

A casi cuatro años de aquel anticipo, finalmente se implementó el 2 de marzo pasado. Dos equipos de fiscales reciben los procedimientos policiales en los centros Norte y Sur para dar un trámite ágil a los delitos que se detectan cuando son cometidos.

Otra innovación que introdujo Delgado fue la concepción de “reiterancia”. Hasta acá, solo se tenía en cuenta si la persona detenida tenía antecedentes computables, es decir si tenía condena firme. Eso provocaba lo que muchos llamaban “la puerta giratoria”. A través de disposiciones generales, Delgado estableció que los fiscales consideraran si el imputado había ingresado al sistema penal en otras ocasiones, si tenía una conducta reiterativa del delito.

Evolución de las causas penales en la ciudad de Córdoba.

Balance de gestión

En su propio balance, Delgado ponderó que su gestión fue la primera que estableció un Plan de Desarrollo Institucional 2021-2026, “que permitió ordenar prioridades, reasignar recursos y definir proyectos estructurales basados en evidencia,. Asimismo, la gestión se destacó por someterse voluntariamente a una evaluación externa e independiente realizada por el COPEC, un hecho inédito para la institución”.

También destacó que hubo avances en materia de violencia de género porque se estandarizaron protocolos de investigación para femicidios y la aplicación de la Ley Brisa para hijos de víctimas de violencia de género.

Otro eje fue el fuero Narcotráfico. “Los resultados operativos entre 2021 y 2025 muestran un incremento del 122,9% en allanamientos y del 123,7% en personas aprehendidas”, precisó en su informe.

Se creó la Oficina Especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital (OECED) para gestionar reportes nacionales e internacionales y se desarrolló una tecnología propia para la gestión de pruebas: CAPTA, para la extracción forense inicial de dispositivos móviles; y CRIPTEX, para la trazabilidad y análisis estratégico de la evidencia digital.

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Cuando la investigación hiere al poder

A Delgado le reconocen no haber influenciado investigaciones por corrupción en el Servicio Penitenciario, la Policía de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba.

Supo surfear algunas presiones, manejar el equilibrio de poder y administrar las internas que discurren en la interna judicial.

Y la característica que todos le reconocen en el retiro es la capacidad de gestionar.

CARLOS RUBÉN LEZCANO. El miércoles al mediodía asumirá como fiscal general.

Capas geológicas peronistas

Los 26 años de sucesivos gobiernos peronistas se traslucen en la constitución de las cabezas judiciales: en el Tribunal Superior y los recientemente creados Ministerio Público de la Defensa y Procuración Penitenciaria. La Fiscalía General no es la excepción, alberga en cargos vitalicios al schiarettista José Gómez Demmel; al delasotista Héctor David y a los últimos designados por el gobernador Martín Llaryora, Alejandro Pérez Moreno y Néstor Gómez.

El miércoles al mediodía jurará como nuevo fiscal general el actual juez de Control, Carlos Rubén Lezcano con aquilatada experiencia en el Fuero Penal y de orientación peronista.

Bettina Croppi continuará unas semanas más como fiscal general adjunta para intervenir en el Jury contra tres fiscales de Río Cuarto por la actuación que tuvieron en la investigación del crimen de Nora Dalmasso.

Cuando finalice el juicio político asumirá como procuradora penitenciaria, un organismo creado por ley a fines del año pasado.