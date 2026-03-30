Siciliano negó presiones del oficialismo a intendentes radicales y aseguró obras en municipios opositores

La advertencia llegó con una condición explícita: quienes desatiendan esa instrucción corren el riesgo de ver afectada la llegada de fondos coparticipables, ayudas y otros beneficios a sus localidades. Por ahora, ninguno de los intendentes se anima a denunciarlo públicamente para no quedar expuesto. Desde la Provincia negaron presiones a los intendentes boina blanca.

Tanto el gobernador Martín Llaryora como Bornoroni lanzaron sus redes sobre los intendentes, quienes tienen la llave de la ingeniería electoral para 2027. Los dos bandos operan con argumentos opuestos para sumar tropa: el peronismo apuesta a la billetera, mientras que LLA apuesta a la amenaza con imponer candidatos propios para quitar votos a los jefes comunales que pretenden reelección.

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El avance libertario que disparó las alarmas del oficialismo comenzó a principios de año con la incorporación de seis intendentes del departamento de San Justo -provenientes del PRO, la UCR y partidos vecinalistas- y se profundizó cuando el intendente de Jesús María, Federico Zárate, dejó formalmente las filas radicales para sumarse al espacio violeta. El detalle geográfico no pasó inadvertido en ningún despacho: San Francisco, cabecera de ese departamento, es la ciudad natal del propio gobernador Llaryora.

El gobierno niega las presiones y desafía a verificar las obras

Desde la Casa de Gobierno la acusación fue rechazada de plano. Miguel Siciliano, ministro de Vinculación del gobierno provincial, respondió en diálogo con FORUM: “Nosotros somos una gestión que tiene claro que cada intendente, del partido que sea, fue elegido por la gente, y nuestra obligación como gobierno provincial es trabajar con esos intendentes".

El funcionario fue más allá e invitó a contrastar los hechos sobre el terreno: "Fíjense si alguno de los intendentes que dice esto tiene obra de gobierno provincial en su localidad. Pregúntenle a Ferrer, que es el presidente del radicalismo y el jefe de campaña de De Loredo, si no tiene obra provincial en su localidad. O al intendente de Jesús María, el primer intendente libertario de Córdoba, si el gobierno provincial no está haciendo obras ahí".

Siciliano apeló también a un argumento institucional para descartar la maniobra denunciada: "No es parte de nuestro modo de actuar y de pensar. La gente elige un intendente de un partido, un gobernador de otro y un presidente de otro, y nosotros sabemos que institucionalmente tenemos que trabajar con todo el mundo, porque, en definitiva, si trabajás con el intendente, lo que estás haciendo es trabajar para la gente que vive en ese lugar".