Llaryora impulsa una ley para prohibir naranjitas ilegales y regular la actividad en toda la provincia

El gobernador Martín Llaryora anunció que avanzará con un proyecto de ley para prohibir la actividad de los denominados “naranjitas” ilegales y limpiavidrios en toda la provincia, en el marco de una estrategia orientada a ordenar el uso del espacio público y reforzar la seguridad urbana.

La iniciativa fue definida tras una reunión de trabajo en la que participaron la vicegobernadora Myrian Prunotto; el intendente de Córdoba, Daniel Passerini; el presidente provisorio de la Legislatura y titular de la Comisión de Seguridad, Juan Manuel Llamosas; los ministros Juan Pablo Quinteros y Daniel Pastore; el jefe del bloque oficialista, Facundo Torres; y el secretario de Seguridad, Juan Manuel Araoz.

El proyecto establece un esquema mixto: la actividad quedará prohibida en los casos en que no esté autorizada por los municipios, mientras que en aquellas jurisdicciones donde se permita, deberá existir un sistema formal de registro, identificación y control.

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De este modo, el Gobierno provincial busca compatibilizar la regulación con la autonomía municipal, uno de los ejes que el propio Llaryora destacó como central en el diseño de la iniciativa. La medida apunta a evitar zonas grises en la actividad y a establecer reglas claras para su funcionamiento.

Inclusión laboral y ordenamiento

En paralelo, el plan contempla programas de reinserción laboral destinados a quienes actualmente desarrollan estas tareas en la vía pública. Según lo planteado, la Provincia acompañará a los municipios en la implementación de estas políticas, con el objetivo de generar alternativas concretas de empleo.

Desde el oficialismo remarcan que la iniciativa busca equilibrar el orden del espacio público con una perspectiva social, evitando que la prohibición derive en una mayor exclusión.

El anuncio se inscribe en una agenda más amplia vinculada a la seguridad y la convivencia urbana. El objetivo, según planteó el gobernador, es avanzar hacia un esquema con reglas precisas, mayor control territorial y políticas de inclusión que acompañen el proceso de transformación.