¿Quién fue el mejor marcador central de la historia de Córdoba?

El fútbol es relato que traspasa al césped. El debate futbolero provoca la continuidad del disfrute, del juego. Si ese debate es con perspectiva, con voluntad de escuchar al otro para aprender o repasar nuestra historia, podemos sacar conclusiones que construyen.

Días atrás, un programa de la cadena ESPN ubicaba a Cristian ‘Cuti’ Romero junto a Daniel Passarella, Roberto Perfumo y Oscar Ruggeri como los mejores marcadores centrales de la historia de la Selección argentina.

El fútbol cordobés ha tenido grandes marcadores centrales. Perfil Córdoba consultó a periodistas que vieron y analizaron nuestro fútbol para responder si el ‘Cuti’ es el mejor central que dio la provincia o si hubo otro. Para escuchar, revisar la historia y argumentar, se convocó a Eduardo Eschoyez, Gustavo Gutiérrez, Gustavo Farías, Juan Rodríguez Brizuela, Daniel Potenza y Alejandro Benvegnú. Después de todo, de eso se trata este debate.

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El que abrió el juego fue Eschoyez, quien tiene 40 años en la profesión y actualmente comenta para Radio Suquía. “¿Antes se jugaba mejor? Es terreno de opinión y convivimos con el riesgo de no ser justos. Roberto Perfumo, Daniel Passarella y Oscar Ruggeri marcaron una referencia difícil de igualar porque eran líderes. En el caso de Passarella, hasta convertía goles”, analiza Eduardo, y continúa: “La aparición del ‘Cuti’ Romero lleva la discusión a otro plano, en un tiempo en que el deterioro técnico es evidente: aporta velocidad, capacidad aérea, lectura de juego, presencia, manejo de pelota y personalidad. ¿Cómo medimos al resto ante esa vara? El que más cerca veo es a Luis Galván, campeón del mundo en el ‘78: quitaba sin necesidad de golpear. Era quirúrgico, impasable en los ‘mano a mano’ y un crack en el manejo de los tiempos para salir y anticipar o cortar. Extirpaba la pelota. No le sobraba altura, pero lo compensaba con una riqueza técnica que se imponía. Lo destaco y lo proyecto al pedestal en el que están los otros”.

Tomando la posta de la exposición, continúa Gustavo Gutiérrez. El legendario comentarista de Cadena 3 analiza: “Para mí el mejor de todos fue Luis Galván. Riqueza técnica, no necesitaba meter la pata fuerte, como por ahí la pone ‘Cuti’. Luis te ganaba, jugaba la intercepción, que es lo más difícil que hay y sin tener una gran estatura, anticipaba también de cabeza. Era completo. Salía jugando, gambeteaba y cuando tenía que marcar a uno, lo llevaba contra la raya y se la sacaba sin que el otro se diera cuenta. En otro aspecto, más cercano al ‘Cuti’, el ‘Tito’ Cuellar de Belgrano. Me parece que en la misma línea de Cuti, era un tipo con mucha personalidad que salía, que rompía”. El ingeniero se pone a pensar mientras argumenta y dice: “El gringo Binello se complementaba muy bien con Luis. Al lado de Cuellar estaba Coletti. Esas duplas se mantuvieron en el tiempo y fueron duplas muy desarrolladas. Pero si me pedís a uno, te elijo al Luis, para mí es el más completo que yo vi en el fútbol de Córdoba”.

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Galván, el nombre que atraviesa las épocas.

Gustavo Farías, de larga trayectoria en La Voz del interior, piensa un rato antes de responder. “Me cuesta tener la decisión de elegir si el Cuti es el mejor marcador de la historia del fútbol, porque yo tengo una máxima y es que no se pueden comparar distintas épocas. En la actualidad, no tengo dudas, el Cuti es el mejor marcador central del mundo. No puedo dejar de mencionar a Luis Galván, a pesar de que era santiagueño, pero es muy nuestro, de Córdoba, especialmente por lo que hizo en el Mundial ‘78, y tantos años en Talleres, donde hizo la diferencia. No los quiero comparar, Luis Galván fue el mejor en su época, teniendo al lado también a un competidor extraordinario como Daniel Passarella. Galván era el Messi de los números dos, pero no lo quiero comparar con el ‘Cuti’ Romero, porque son dos fútbol distintos. Es parte de la evolución, estoy seguro de que sin Galván no hubiese existido un Cuti Romero”.

Daniel Potenza, de Canal Doce, dice que se queda con Oscar Ruggeri y el ‘Cuti’ Romero, pero agrega: “Vi jugar a Galván y era extraordinario, desde lo estético, desde lo técnico, desde la prolijidad, la belleza, de lo que me gusta a mí, porque yo creo que el fútbol es una asociación estética. Galván no era cordobés, pero lo tomamos como propio, lo adoptamos”. La ‘Vaca’, de dilatada trayectoria, vuelve a su tesis inicial y dice: “La proyección de Ruggeri lo pone en un pedestal formidable. Y al ‘Cuti’ también. El ‘Cuti’ por su jerarquía, por su enorme entereza física, por su personalidad”. Potenza dice que no puede elegir uno, que le genera una “duda muy grande”, pero pide que le hagan un lugar a Galván en el top cinco nacional.

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Juan Rodríguez Brizuela destaca que el fútbol cordobés, especialmente desde los años 60, tuvo zagueros inolvidables que marcaron época en sus clubes: Carlos Videla o Pascual Noriega en Racing; Luis Galván en Talleres; Tomás Cuellar en Belgrano, y Américo Gutiérrez en Instituto, entre otros. “Todos fueron figuras indiscutidas en su tiempo”, afirma. Sin embargo, el histórico comentarista de Radio Suquía considera que “Cuti es el mejor zaguero de la historia del fútbol de Córdoba y de la historia del fútbol argentino”, y cuenta que a nivel nacional, “Perfumo era —hasta el Cuti— el mejor de la historia como zaguero central, como número dos, pero hoy consolidado como está, además avalado por los títulos que son los que te hacen sacar la diferencia, indudablemente él y Passarella son las dos más grandes figuras que yo creo haber visto en la Selección”.

Finalmente, en el cierre de estas opiniones, todas con argumentos, Alejandro Benvegnú, periodista de radio Mitre, dijo que a esa lista inicial de ESPN él ubicaría a “Passarella, Ruggeri, Cuti Romero y Galván. Luis Galvan era un tiempista extraordinario, tenía un poder de anticipo fantástico”. Y sintetizó: “Cuti Romero y Galván son los mejores zagueros que vi en Córdoba”.