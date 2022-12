Con el sello de Belgrano: cómo se moldeó a ‘Cuti’ Romero en Alberdi

Cada formador de los 26 futbolistas de la Selección argentina que se consagró campeona del mundo en Qatar, celebró de manera especial. Y bien merecido que lo tienen, ya que realizaron un trabajo silencioso, pocas veces valorado, pero que resulta fundamental para este presente de satisfacción nacional.

En PERFIL CÓRDOBA dialogamos con tres de los técnicos que tuvo Cristian ‘Cuti’ Romero en su proceso formativo en las divisiones inferiores de Belgrano: Leandro Zulueta, Norberto Fernández y Esteban González, quienes pusieron los cimientos de una de las estrellas de la ‘Scaloneta’. Los tres expresaron su alegría y confesaron que disfrutaron de manera especial.

“Es una satisfacción hermosa ver los partidos y observar su rendimiento y todo lo que consiguió. Me da mucha felicidad porque conozco cuánto le costó. Verlo abrazado a Messi es hermoso. Estoy feliz por el campeonato del mundo, pero es especial porque él fue parte y parte importante”, expresó el ‘Beto’ Fernández, que lo tuvo en Octava división de AFA cuando el defensor tenía 14 años. El DT contó que dos horas después de la final en Qatar le mandó un mensaje al marcador central y este se lo respondió automáticamente. Eso tiene un valor mayor: no olvidar los orígenes.

De la misma manera, el ‘Vasco’ Zulueta, que lo dirigió al ‘Cuti’ en Novena de AFA, narró: “Siempre vivo los mundiales con mucha pasión por mi amor por el fútbol. Pero este mundial, analizándolo ahora más tranquilo, lo viví con todos los sentimientos mucho más marcados. Capaz que al estar uno de mis alumnos ahí adentro me hizo sentir eso: pasé nervios, ansiedad, alegrías, lloré, grité, me emocioné mucho más que otros años. Que sea campeón del mundo y jugando en el nivel que está jugando me pone muy orgulloso y feliz porque sé todo lo que luchó para conseguirlo”.

‘Teté’ González dirigió al campeón del mundo en Reserva y fue el técnico que lo hizo debutar en Primera el 28 de agosto de 2016. Sobre el presente de Romero afirmó: “Verlo en el lugar donde está y el jugador que es hoy, me genera mucha alegría. Todos los que lo ayudamos pusimos un granito de arena en una gran playa. Por eso es todo mérito de él. A los entrenadores nos queda la sensación de reconfortarnos con verlo crecer. Es una gran alegría”, consideró. Y sobre aquella presentación en el Kempes con 18 años recordó: “En ese debut, después de haber pasado un proceso de Reserva en un largo año trabajando juntos, estaba la incertidumbre de ver cómo iba sobreponerse al marco y jugó un partido para ocho puntos ante Independiente, con un nivel sobresaliente. Ya se le veía un potencial tremendo”.

“Muchas de las cualidades que tiene ahora ya las tenía de chico. Le era natural salir jugando, fuerte en la marca, rápido”, recordó el ‘Beto’ Fernández.

TETÉ. “Su debut era cuestión de tiempo, en los entrenamientos ya tenía rendimientos superiores y se hizo fácil incluirlo entre los titulares”, dijo el DT que lo hizo debutar.

COMPINCHES. “Desde 9ª AFA se le notaba sus buenas cualidades técnicas y físicas, pero sobre todo se destacaba su tranquilidad para jugar, arriesgaba siempre para salir jugando, alguna macana siempre había que bancarle jaja”, contó el ‘Vasco’.

CENA DE AMIGOS. El actual DT de la Reserva de Belgrano tiene una muy buena relación con el campeón del mundo. Rememoró con cariño cuando iba a comer pizzas a su casa junto al resto del plantel Celeste.