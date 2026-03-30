UNC: con un paro de 72 horas, los docentes universitarios continúan con su plan de lucha

Los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) cumplen desde este lunes con un paro de 72 horas en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

Ley de Financiamiento Universitario

“Más de 150 días sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Una normativa construida con amplio apoyo social, político e institucional. Exigida masivamente en las calles, votada seis veces en el Congreso, respaldada por una orden de la Justicia”, señala un comunicado de ADIUC.

“Una burla que se prolonga en los ´aumentos´ que otorga tarde, por decreto y que mantienen pisados nuestros salarios por debajo de la inflación registrada mes a mes: incrementos del 2.5% en enero, 2.2% en febrero, 2% en marzo. La inflación acumulada en el primer trimestre es de 8,53%”, agrega el documento gremial.

“Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó la decisión oficial de avanzar con un proyecto para “reformar” la Ley de Financiamiento Universitario, es decir, anularla”, advirtieron desde ADIUC.

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Paro

“El contundente acatamiento al paro total de actividades de la semana pasada expresa una situación límite. No estamos dispuestos a naturalizar el trabajo precarizado y mal pago que conduce al vaciamiento del sistema universitario”, enfatiza el comunicado

También reclamaron “a las autoridades universitarias el compromiso con las acciones públicas en defensa de la Universidad, así como políticas de protección del trabajo docente en esta crítica situación”.

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Cómo sigue

Además del paro habrá asambleas y reuniones en la Casa de Trejo “para construir una agenda de demandas sobre condiciones de trabajo a las autoridades de la UNC y del CIN”.

Durante el mes de abril habrá una marcha federal universitaria y se instalará una carpa “por la universidad y la soberanía”.