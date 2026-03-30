Causa Cuadernos: De Goycoechea fue el único arrepentido que declaró y reabrió el debate sobre las pruebas

El juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas sumó en sus últimas audiencias un elemento distintivo en medio de una dinámica marcada por el silencio: el empresario cordobés Juan Carlos De Goycoechea se convirtió en el único imputado arrepentido que declaró ante el tribunal, en un escenario donde la mayoría de los acusados —incluidos exfuncionarios y empresarios— optaron por no responder preguntas.

Su intervención no solo rompió una tendencia generalizada, sino que además introdujo matices relevantes respecto de su propia declaración previa durante la etapa de instrucción. De Goycoechea, quien fue representante en el país de la firma española Isolux, confirmó la existencia de pagos, pero revisó la cantidad de entregas que había mencionado anteriormente.

Durante su declaración, el empresario sostuvo que, tras haber “reflexionado con mayor detenimiento”, los pagos no habrían sido 17, como había indicado inicialmente, sino alrededor de siete, aunque reconoció no tener precisión absoluta debido a la ausencia de registros propios. La modificación no es menor: introduce dudas sobre la consistencia de los datos aportados en la etapa previa y reabre la discusión sobre el valor probatorio de los testimonios de los arrepentidos, uno de los ejes centrales del debate judicial.

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Además, De Goycoechea insistió en una reinterpretación del carácter de los pagos. Afirmó que las entregas eran concebidas como aportes de campaña, en contraste con su declaración original, donde había reconocido que se trataba de coimas. En esa línea, también cuestionó directamente las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que lo mencionan en múltiples episodios de entrega de dinero, y pidió que no sean consideradas como prueba en su contra.

El silencio como estrategia dominante

La decisión de De Goycoechea contrasta con la actitud del resto de los imputados colaboradores. En las últimas audiencias, varios arrepentidos optaron por no responder preguntas, una estrategia habitual en instancias orales, pero que en este caso amplificó las críticas de las defensas. El planteo fue impulsado, entre otros, por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por representantes de empresarios involucrados, quienes cuestionan que los acuerdos de colaboración puedan ser utilizados como prueba sin posibilidad de ser confrontados en el juicio.

Desde la fiscalía, sin embargo, rechazaron estos cuestionamientos y recordaron que la validez de esos acuerdos ya fue confirmada por el tribunal en instancias anteriores, descartando la posibilidad de reabrir la discusión en esta etapa del proceso.

Un juicio atravesado por tensiones probatorias

El caso pone en evidencia una tensión de fondo: el equilibrio entre el derecho de defensa y el valor de las declaraciones de los imputados colaboradores. Mientras las defensas insisten en la necesidad de someter esos testimonios a contradicción, la acusación sostiene que el marco legal vigente ya habilita su incorporación como prueba. En ese contexto, la declaración de De Goycoechea adquiere un peso particular. No solo por ser la única voz entre los arrepentidos en esta instancia, sino porque introduce inconsistencias respecto de su propio relato previo, lo que podría impactar en la valoración general del expediente.

Con nuevas indagatorias previstas, el tribunal deberá avanzar en un proceso donde, por ahora, el silencio predomina y las pocas declaraciones disponibles reconfiguran más preguntas que certezas