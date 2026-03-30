Argentina participará de la misión Artemis II de la NASA con el microsatélite ATENEA, un desarrollo tecnológico nacional que fue seleccionado para integrarse como carga secundaria del vuelo tripulado que recorrerá el entorno lunar. La primera oportunidad de lanzamiento está prevista para el 1 de abril a las 19:24 desde el Centro Espacial Kennedy, donde el dispositivo ya fue incorporado al adaptador de la nave Orion.

El proyecto coloca a Argentina entre los cuatro países seleccionados para participar de la misión, considerada uno de los hitos más relevantes de la exploración espacial actual.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que la comunicación del satélite se realizará desde estaciones terrestres ubicadas en Tolhuin, Tierra del Fuego, y en Córdoba. Desde allí se intentará establecer contacto con el dispositivo a una distancia de hasta 70.000 kilómetros de la Tierra, algo inédito para la tecnología espacial argentina.

ATENEA mide aproximadamente 20 x 20 x 30 centímetros y pertenece a la categoría CubeSat 12U. A pesar de su tamaño reducido, fue diseñado para operar en condiciones de espacio profundo y validar tecnologías para futuras misiones.

Tras su despliegue, el microsatélite ejecutará una secuencia autónoma de activación, estabilización y envío de datos. Luego comenzará a transmitir telemetría hacia las estaciones argentinas, lo que permitirá evaluar el comportamiento del sistema en condiciones de alta complejidad técnica.

Desarrollo argentino y trabajo conjunto

El proyecto fue liderado por la CONAE con la participación de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad de Ingenieria de Buenos Aires, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa VENG S.A..

Cada institución aportó distintos desarrollos, entre ellos la computadora de a bordo, los sistemas de comunicación, paneles solares, sensores y el segmento terrestre de operación.

Qué buscará medir el satélite argentino

ATENEA tendrá como misión generar información clave para futuras exploraciones espaciales. El microsatélite medirá los niveles de radiación en su recorrido hacia el espacio profundo y analizará cómo responden distintos componentes tecnológicos en ese entorno extremo. También pondrá a prueba la recepción de señales de navegación a altitudes superiores a las constelaciones satelitales actuales y evaluará la capacidad de establecer comunicaciones a larga distancia.

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Además, el satélite testeará sensores diseñados para operar en condiciones de muy baja luminosidad y con presencia de radiación espacial. Los resultados permitirán validar tecnologías y reforzar las capacidades del país para futuras misiones más allá de la órbita terrestre, uno de los objetivos centrales del proyecto.