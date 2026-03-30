El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió este lunes un comunicado visual de alto impacto que comenzó a circular en pantallas y medios públicos porteños. La pieza gráfica mostró el rostro del Papa Francisco junto a una frase breve: "Hace 13 años, un argentino comenzó a mostrarle al mundo que lo importante es construir puentes". El mensaje incluyó una referencia temporal al pontificado de Francisco, delimitado entre el 13 de febrero de 2013 y el 21 de abril de 2025, centrando la atención en su rol como mediador global.

La iniciativa adquirió una relevancia institucional inédita al contar con el respaldo explícito de las principales comunidades religiosas del país. Representantes del cristianismo, el judaísmo y el islam en Argentina suscribieron juntos este llamado a paz, en un gesto que buscó blindar la convivencia pacífica local. Frente a la escalada de violencia en el exterior, las organizaciones religiosas priorizaron la difusión de una identidad compartida basada en el diálogo interreligioso, transformando la campaña en una declaración política de paz.

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Esta acción oficial se produjo en el momento más crítico de la "Operación Furia Épica" en Medio Oriente. Mientras los misiles y drones marcaron la agenda en el Estrecho de Ormuz y las bajas en Irán superaron las 1.500 víctimas, en Buenos Aires la apuesta fue la desescalada discursiva. La Ciudad utilizó la figura del Sumo Pontífice como un símbolo de unidad nacional que permitió sentar en una misma mesa a sectores que, en otras regiones del mundo, hoy se encuentran enfrentados en el campo de batalla.

El despliegue de la campaña en el espacio público buscó enviar una señal de estabilidad hacia el interior de la sociedad argentina. A pesar de las presiones del escenario internacional, el objetivo fue mostrar que la Argentina logró sostener un canal de comunicación abierto entre credos. Con el logo del Gobierno porteño como sello de respaldo, la imagen de Francisco se convirtió en el eje de una narrativa que intentó proteger el tejido social frente al impacto del conflicto global.

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Buenos Aires como excepción interreligiosa

La capital argentina se consolidó históricamente como un laboratorio de convivencia entre comunidades. El hecho de que líderes de credos en disputa directa en el Golfo Pérsico lograran firmar un mensaje común confirmó la vigencia de los canales de diálogo locales. Este fenómeno permitió que la ciudad se mantuviera al margen de las importaciones de conflictos externos, reforzando la idea de la "cultura del encuentro" que Francisco promovió durante sus 13 años de liderazgo.

La campaña coincidió con el día 26 de la guerra entre la coalición liderada por Estados Unidos e Israel contra el Gobierno de Irán. Mientras Washington anunció el envío de paracaidistas y el bloqueo de rutas marítimas estratégicas, el mensaje de los "puentes" porteños funcionó como un contrapunto simbólico a la destrucción de infraestructura energética en Teherán. La guerra, que ya descabezó a la cúpula política iraní, mantiene al mercado petrolero y a la diplomacia mundial en un estado de parálisis que la Argentina intentó, de esta forma, esquivar.

El texto del comunicado rescató la doctrina principal de Jorge Bergoglio: la mediación por sobre la confrontación. Al cumplirse el ciclo mencionado en la pieza gráfica (2013-2025), el Gobierno porteño reivindicó la capacidad del Papa para sentar precedentes de negociación en zonas de conflicto. Para los firmantes de la nota, la vigencia de este mensaje es hoy una herramienta de seguridad interior, ya que evitó que la polarización bélica afectara la paz civil en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

TC/ML