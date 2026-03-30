El "oro gris" en jaque: por qué los ataques en el Golfo dispararon el precio del aluminio

El precio del aluminio registró un salto de casi el 6% en las primeras operaciones de este lunes 30 de marzo en la Bolsa de Metales de Londres, impulsado por el temor a una crisis de suministros tras los ataques de Irán contra dos grandes centros de producción en el Golfo. Aunque la tendencia se moderó parcialmente durante la jornada, el metal —esencial para diversas industrias globales— se estabilizó con un alza del 4,2%, alcanzando los 3.435 dólares por tonelada. Esta volatilidad responde directamente a las acciones de los Guardianes Revolucionarios de Irán, quienes confirmaron ofensivas con misiles y drones contra plantas en Baréin y los Emiratos Árabes Unidos, alegando vínculos de estas instalaciones con el ejército estadounidense.

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La analista Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank, advirtió -según cita AFP-, que la expansión del conflicto en Oriente Medio ha colocado tanto al petróleo como al aluminio en el centro de la escena económica.

La guerra, que se inició a finales de febrero con enfrentamientos entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ha escalado hasta convertirse en una conflagración regional que amenaza con "torpedear" la estabilidad financiera internacional. Este escenario de incertidumbre militar ha provocado caídas generalizadas en los mercados energéticos y mantiene en vilo a los inversores ante el riesgo de una parálisis en la actividad industrial global.

La situación es especialmente crítica para las potencias occidentales y Japón, dado que Oriente Medio se consolidó como el proveedor estratégico de aluminio tras las sanciones impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania. Según expertos del banco ANZ, cualquier interrupción adicional en las rutas de entrega desde el Golfo incrementará inevitablemente la presión al alza sobre los precios y las primas del metal. Con el suministro ruso restringido y las plantas árabes bajo fuego, el mercado enfrenta un cuello de botella que podría encarecer significativamente los costos de producción a nivel mundial.

Ataques directos a la producción

La causa inmediata del salto en los precios fue la confirmación de ataques por parte de Irán contra dos de las mayores plantas de aluminio del mundo ubicadas en el Golfo. Estas instalaciones, situadas en Baréin (Aluminium Bahrain) y los Emiratos Árabes Unidos (Emirates Global Aluminium), sufrieron daños materiales y reportaron heridos. Teherán justificó la ofensiva señalando que estas industrias están vinculadas a la logística militar de Estados Unidos. La salida de servicio —parcial o total— de estos centros reduce drásticamente la oferta física de metal en el mercado inmediato.

El factor "Cuello de Botella": Bab al-Mandeb

A la destrucción de plantas se suma una nueva complicación logística: la entrada de los rebeldes hutíes de Yemen en el conflicto. Según analistas de Pepperstone y Swissquote Bank, la capacidad de este grupo para interrumpir el tráfico en el estrecho de Bab al-Mandeb representa un riesgo sistémico. Por esta vía circula aproximadamente el 12% del comercio mundial. Si el Mar Rojo se vuelve intransitable, el aluminio producido en Oriente Medio no podrá llegar de forma eficiente a sus principales compradores en Europa y Asia, encareciendo los fletes y las primas por riesgo.

El reemplazo imposible del suministro ruso

El mercado del aluminio ya venía operando "con lo justo" tras las sanciones impuestas al aluminio de Rusia —uno de los mayores productores globales— debido a la guerra en Ucrania. Ante la salida del gigante euroasiático, Oriente Medio se había consolidado como el proveedor de reemplazo crucial para las industrias de Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. Con el Golfo ahora bajo fuego, los compradores se encuentran ante un escenario de escasez técnica: no hay un "Plan C" capaz de absorber la demanda mundial de este metal si el suministro árabe falla.

Perspectivas: Inflación y costos industriales

El aluminio es un insumo transversal; su aumento impacta directamente en los costos de fabricación de latas, envases, componentes de aviones y, fundamentalmente, en la industria de vehículos eléctricos. Expertos advierten que si la tensión escala y se concreta una operación terrestre de EE. UU. en la zona, la volatilidad actual podría derivar en un ciclo de inflación de costos que afectará los balances corporativos del segundo trimestre del año.

Fuente: Con información de Agencia AFP.

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