Nafta: el consumidor se encuentra con que “el 47% del precio del combustible son impuestos”

El abogado, Daniel Ricardo García, pasó por Canal E y se refirió a que la carga tributaria sobre los combustibles vuelve a estar en el centro del debate económico en Argentina, en un contexto de inflación, discusión por la reforma tributaria y tensiones entre Nación, provincias y municipios.

Daniel Ricardo García explicó que el precio que paga el consumidor está fuertemente condicionado por la carga tributaria. “En impuestos nosotros siempre, los tributaristas, decimos que hay un precio bruto y un precio neto”, señaló. Y detalló: “El precio bruto es el precio que termina pagando el consumidor final, es decir, con toda la carga impositiva, y el precio neto es el precio que tiene todo sin impuestos”.

La presión impositiva sobre los combustibles

En ese sentido, resaltó: “Aproximadamente la mitad del precio del combustible son impuestos. El 47% del precio del combustible son impuestos”. Sobre la distribución de esos tributos, precisó: “La Nación tiene aproximadamente un 41% de la carga impositiva de todos los combustibles, la provincia un 3% y el municipio un 2%”.

García también se refirió a los tributos municipales que se suman al precio final. “Tenemos que sumar en algunos municipios, no en todos los municipios, la denominada tasa vial”, explicó. Sobre su alcance territorial, indicó: “En la provincia de Buenos Aires es el distrito que más municipios tiene, con 43 municipios con tasa vial”.

Empieza a tener preponderancia el factor impositivo sobre los combustibles

Asimismo, analizó el impacto inflacionario de los impuestos a los combustibles y la decisión de no actualizarlos: “Sin dudas hay que revisar el tema de los impuestos en los combustibles”.

Además, el entrevistado explicó las diferencias entre los distintos tributos: “A diferencia del IVA que es porcentual, es decir es el 21%, el impuesto sobre los combustibles es un importe fijo que va aumentando cada tres meses o cada mes”.

Sobre la decisión de frenar aumentos, sostuvo: “Hay un planteo para que deje de aumentarse a los efectos de no solamente que tenga un parate con la inflación”.