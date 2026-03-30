“Un 57% de las empresas cree que las exportaciones van a crecer y 9 de cada 10 que se van a mantener o crecer”

El director ejecutivo de Argencon, Leandro Mora Alfonsín, analizó para Canal E que la economía del conocimiento continúa consolidándose como uno de los sectores estratégicos de Argentina.

Leandro Mora Alfonsín destacó el peso que tiene el sector dentro de la estructura exportadora nacional. “Los servicios basados en el conocimiento son el tercer complejo exportador de la Argentina, con unos 9.600 millones de dólares de exportación anuales, según los datos, los últimos datos del 2025”, afirmó.

La visión de las empresas sobre las exportaciones

En ese contexto, explicó los resultados de la última encuesta sectorial: “Esta encuesta tuvo récord de respuestas, más de 50 empresas grandes y exportadoras contestaron nuestro relevamiento”. Sobre las proyecciones, señaló: “Un 57% de las empresas cree que las exportaciones van a crecer y 9 de cada 10 que se van a mantener o van a crecer”.

Alfonsín explicó que el contexto internacional obliga a reforzar la competitividad. “Hoy estamos viendo un mundo donde la principal razón para alojar inversiones en materia de servicios o para hacer contrataciones en materia de servicios tiene que ver con la competitividad de costos”, indicó.

El rol de los trabajadores en las exportaciones

En esa línea, remarcó el peso del capital humano: “En el mundo de los servicios el grueso del costo son salarios, es decir nosotros exportamos horas hombre”. Y precisó: “Cuando exportamos servicios lo que exportamos es tiempo de trabajo de personas”.

El informe también relevó los principales factores de preocupación para las compañías. “El primer punto es el costo salarial versus los países competidores”, explicó el entrevistado. A eso se suman variables macroeconómicas: “Segundo, el comportamiento de la inflación y el tipo de cambio, lo cual es lógico y las cuestiones vinculadas a lo normativo”.

Sobre la agenda pública, detalló: “Lo primero que resalta es que se consolide el proceso desinflacionario, las reducciones vinculadas a la carga fiscal”. Pese a estos desafíos, destacó una mejora en las expectativas: “El 82% de las empresas cree que la gestión del Gobierno está promoviendo mejoras para la resolución de problemas que tenía el sector y que la previsibilidad económica mejoró”.