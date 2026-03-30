El barril de petróleo Brent trepa un 2% este lunes 30 de marzo, situándose cerca de los US$ 108, mientras que el WTI superó la barrera psicológica de los US$ 100, cotizando en torno a los US$ 102. En lo que va del mes el petróleo acumula cerca de 60% de incremento, impulsado por interrupciones en el suministro global.

El nerviosismo se trasladó de inmediato a los mercados financieros: las bolsas de Asia registraron caídas de entre el 1% y el 3%. En Europa, la tendencia fue mixta tras una semana de retrocesos constantes. El factor detrás del pánico es la vulnerabilidad de la infraestructura: se reportaron ataques a una refinería en la ciudad israelí de Haifa tras el lanzamiento de misiles desde Irán, lo que generó columnas de humo negro visibles a kilómetros de distancia.

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De esta manera, la economía mundial sigue navegando una alta incertidumbre. El escalamiento de la guerra en Medio Oriente, marcado por la internacionalización del conflicto y ataques directos a infraestructura energética clave, provocó un salto en el precio del crudo y caídas generalizadas en las bolsas asiáticas. Los inversores temen ahora un escenario de "triple choque" ante la posibilidad de que Estados Unidos despliegue tropas terrestres en la región.

Para sumarle más conflictividad a la situación, el presidente norteamericano. Donald Trump, señaló en una entrevista reciente que "podría quedarse con el petróleo" de Irán, aunque al mismo tiempo reivindicó que avanzan las negociaciones en busca de la paz. Sin embargo, para los mercados sus declaraciones no quedan en el olvido.

Las explosivas declaraciones de Trump

En una entrevista con el Financial Times, el presidente Donald Trump reavivó el fantasma de la confiscación de recursos al declarar su intención de "tomar el petróleo" de Irán, sugiriendo la captura de la terminal de exportación de la isla de Kharg. Esta estrategia, que el mandatario comparó con la actual presencia estadounidense en la industria petrolera de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero, ha puesto a los mercados en un estado de alerta máxima ante una posible ocupación militar a gran escala.

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La respuesta de Teherán no se ha hecho esperar, extendiendo el conflicto hacia objetivos civiles y estratégicos en la región. Según informes de AFP, fuerzas iraníes atacaron una planta de desalinización de agua en Kuwait, en represalia por las incursiones del fin de semana que dejaron a oscuras amplios sectores de la capital iraní.

Mientras tanto, Arabia Saudita confirmó la interceptación de cinco misiles balísticos, consolidando un escenario de guerra regional que ha virtualmente sellado el Estrecho de Ormuz para cualquier embarcación de naciones consideradas hostiles, bloqueando una vía por donde circula el 25% del crudo transportado por mar a nivel mundial.

En este clima de "conflagración regional", los precios del crudo han entrado en una fase de ascenso vertical que recuerda a los récords históricos de 2008. El Brent, referencia en el mercado de Londres, cotiza cerca de los US$ 117, mientras que el WTI superó holgadamente los US$ 100. Analistas de PVM Energy advierten que, si Estados Unidos concreta una invasión terrestre o si Irán intensifica los ataques a la infraestructura energética del Golfo, la posibilidad de ver un barril a US$ 200 dejaría de ser una "suposición de otro mundo" para convertirse en una realidad inminente que hundiría a la economía global en una crisis sin precedentes.

A pesar de la retórica bélica, se mantiene abierto un frágil canal diplomático en Islamabad, donde Pakistán actúa como mediador entre Washington y Teherán. Mientras ministros de Arabia Saudita, Turquía y Egipto buscan una salida permanente a las hostilidades, Estados Unidos juega una doble carta: propone un plan de paz de 15 puntos pero, simultáneamente, despliega más activos militares en la zona, incluyendo un buque de asalto anfibio con 3.500 marines. Esta dualidad es vista con desconfianza por el Parlamento iraní, que acusa a la Casa Blanca de utilizar la diplomacia como una "cortina de humo" mientras los bombardeos nocturnos siguen sacudiendo las estructuras de Teherán.

El aluminio, la otra víctima del conflicto

No solo la energía está bajo presión. El precio del aluminio se disparó un 6% (estabilizándose luego en un alza del 4,2%, a US$ 3.435 la tonelada) tras ataques con drones y misiles contra dos de las plantas más grandes del Golfo, ubicadas en Baréin y Abu Dabi. Teherán justificó la ofensiva alegando que estas industrias están vinculadas al aparato militar estadounidense.

El mercado de metales industriales sufrió un fuerte cimbronazo este lunes tras la ofensiva de la Guardia Revolucionaria de Irán contra infraestructura clave en Baréin y los Emiratos Árabes Unidos. Los ataques, ejecutados con drones y misiles contra plantas que Teherán vincula al aparato militar estadounidense, provocaron que el precio del aluminio se disparara un 6% en las primeras operaciones de la Bolsa de Metales de Londres. Aunque la tendencia se moderó parcialmente, el metal —esencial para la industria automotriz y tecnológica— se estabilizó con un alza del 4,2%, cotizando en torno a los 3.435 dólares por tonelada.

La escalada bélica, que se inició a fines de febrero con enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán, amenaza ahora con "torpedear" la estabilidad económica global. Según analistas de Swissquote Bank, la expansión del conflicto ha puesto al crudo y al aluminio bajo una presión extrema, ya que Oriente Medio se consolidó como un proveedor estratégico para las potencias occidentales tras las sanciones impuestas al aluminio ruso por la guerra en Ucrania. La vulnerabilidad de estas rutas de suministro añade una nueva capa de incertidumbre a una economía ya golpeada por la volatilidad energética.

Expertos del banco ANZ advirtieron que la región es actualmente un nodo logístico crucial para la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. En este contexto, cualquier interrupción adicional en las entregas no solo restringirá la oferta física del material, sino que ejercerá una presión alcista sostenida sobre los precios y las primas del aluminio a nivel internacional. Mientras la guerra se extiende por la región, los mercados energéticos y de materias primas permanecen en una caída libre que pone en vilo las proyecciones de crecimiento para el resto del año.

Medidas de emergencia: subsidios y ahorro

Ante la escalada, varios gobiernos han comenzado a aplicar planes de contingencia para proteger a los consumidores:

Noruega y Australia: Ambos países anunciaron recortes temporales en los impuestos a la gasolina y el diésel para aliviar el bolsillo de los automovilistas. Bangladesh: El gobierno ordenó a los empleados públicos apagar luces y limitar el uso de aire acondicionado para enfrentar la crisis energética. Corea del Sur: En Seúl se registró una compra masiva de bolsas de residuos plásticos (derivados del petróleo) por temor al desabastecimiento, lo que obligó al Ministerio de Energía a intervenir para calmar a la población.

La diplomacia del G7 y el factor Trump

En este contexto, el ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, confirmó que los miembros del G7 mantendrán reuniones de urgencia este lunes.

El encuentro incluirá a jefes de bancos centrales y organismos internacionales para evaluar las consecuencias macroeconómicas del conflicto.

Mientras tanto, la tensión política no cede. El presidente de EE.UU., Donald Trump, mantiene su amenaza de atacar centrales eléctricas iraníes si Teherán no accede a negociar un acuerdo de paz, una postura que mantiene al mercado petrolero en un estado de "alerta permanente".

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