Por el aumento del crudo, cuáles son las petroleras argentinas más beneficiadas

El fuerte avance del precio del petróleo en lo que va de 2026 está impulsando a las acciones energéticas en América Latina, aunque con desempeños dispares según la exposición de cada compañía al negocio del crudo. En este escenario, las petroleras argentinas comienzan a ganar protagonismo dentro del ranking regional.

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De acuerdo con un análisis de Bloomberg Línea, el barril de petróleo acumula una suba superior al 50% en el año, en un contexto marcado por las tensiones en Medio Oriente y los riesgos sobre la oferta global.

Este rally impactó de lleno en las valuaciones bursátiles del sector, aunque no de forma homogénea: el desempeño depende en gran medida de la capacidad de cada empresa para capturar el precio del crudo en su flujo de caja, su estructura operativa y sus coberturas.

Argentina, mejor posicionada en el nuevo mapa energético

Dentro de este reordenamiento, las compañías argentinas aparecen bien posicionadas. El informe de Bloomberg destaca que firmas como YPF y Vista se benefician del contexto internacional favorable, en línea con la suba del Brent que tracciona a todo el sector.

Si bien gigantes regionales como Petrobras continúan liderando por escala y peso en los índices, el desempeño de las empresas argentinas gana relevancia en este ciclo alcista, apoyado en su exposición a la producción de hidrocarburos y el desarrollo de activos como Vaca Muerta.

En ese sentido, el impacto del rally del petróleo tiende a ser mayor en compañías con fuerte presencia en el upstream (exploración y producción), un segmento donde las firmas argentinas tienen creciente protagonismo.

Un rally atado a la geopolítica

El impulso del sector está directamente vinculado al escenario internacional. La suba del crudo responde a un potencial shock de oferta derivado del conflicto en Medio Oriente, que podría intensificarse si se prolongan las disrupciones en el suministro global.

Incluso, según escenarios considerados por el mercado, el precio del Brent podría escalar hasta un rango de entre US$ 120 y US$ 150 por barril en un contexto de mayor tensión, lo que mantendría el viento de cola para las petroleras de la región.

El propio informe advierte que el escenario depende del curso de la guerra. "Sostener los precios actuales dependerá de la duración y la escalada del conflicto; aunque las primas de riesgo geopolítico pueden aumentar rápidamente, la historia muestra que también pueden desvanecerse igual de rápido", dijo el equipo de analistas de Bloomberg Línea.

Diferencias clave entre compañías

Pese al contexto favorable, Bloomberg Línea advierte que no todas las acciones de empresas energéticas reaccionan igual. Factores como la integración del negocio, la política de coberturas y la capacidad de trasladar precios determinan qué empresas capitalizan mejor el ciclo alcista.

Así, mientras algunas compañías reflejan rápidamente la mejora del precio del crudo en sus resultados, otras muestran una respuesta más moderada.

FN / EM