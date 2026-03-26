Las principales bolsas mundiales y los índices de Wall Street operan con caídas este jueves 26 de marzo, mientras que los precios del petróleo volvieron a subir, en un contexto en donde la negación de Irán de cualquier conversación con EEUU profundiza las dudas sobre un alto el fuego rápido en la guerra de Medio Oriente, que ya dura casi un mes.

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Así, el S&P Merval en dólares avanza casi 1%, pero los ADRs caen en Nueva York y el riesgo país vuelve a rozar los 600 puntos básicos, ante un respiro bursátil que parece haber durado poco para los mercados globales

En Wall Street, los ADRs argentinos anotan mayoría de rojos, con bajas de hasta el 2,5% de la mano de Central Puerto. En cambio, YPF trepa 2,3%. Otras acciones argentinas, como Bioceres Crop, trepan hasta 3,4%.

Los bonos soberanos retroceden hasta 0,4% en la plaza local, liderados por el bono Global 2041 y el Global 2035. Los Globales (títulos bajo legislación Nueva York) caen de forma generalizada, en tanto que los Bonares (con jurisdicción argentina) operan con totalidad de bajas, encabezados por el Bonar 2029 (-0,3%). De esta forma, el riesgo país se ubica en torno a los 593 puntos básicos.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,30%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 0,59%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,20% al alza.

Es en este escenario que el petróleo europeo sube casi 4%, con el Brent ligeramente por encima de los US$ 101 el barril, por lo que el incremento mensual es de 43%. Mientras, el petróleo WTI de EEUU subió 2,87%, hasta US$ 92,94 el barril.

Desempeño del mercado local y cotización del tipo de cambio este 26 de marzo

El S&P Merval retrocede 0,1% en pesos a los 2.802.996,45 puntos, pero su contraparte en dólares avanza casi un 1% a 1.937,85 puntos. En tanto, los papeles operan mixtos: Edenor lidera las bajas y cae 2,7%, mientras que YPF encabeza las subas y gana 2,1%. En el Panel General, Grimoldi cae hasta 4,6%.

Este jueves 26 de marzo, el dólar oficial cotiza a $1.345 para la compra y a $1.395 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.371. El dólar Blue cotiza a $1405 para la compra y a $1.425 para la venta.

Hoy el mercado está atento a la nueva licitación de mañana

El Ministerio de Economía activará mañana una operación financiera clave para cubrir los vencimientos de deuda en pesos de marzo y fortalecer las reservas ante los compromisos en moneda extranjera previstos para mediados de año.

En esta oportunidad, Economía anunció el lanzamiento de un nuevo bono "hard dollar" con vencimiento en 2028 y la reapertura del título AO27, apuntando a captar unos USD250 millones con tasas que rondarían el 6% anual nominal.

Según recuerda Ignacio Morales de Wise Capital, en paralelo, el Tesoro ejecutará un canje estratégico de letras ajustadas por inflación que vencen en junio, un movimiento que busca despejar un stock de deuda remanente de aproximadamente $2,4 billones.

El Tesoro sale al mercado por dólares y busca canjear deuda en pesos

"Los inversores podrán elegir entre instrumentos atados a plazos fijos mayoristas o nuevos bonos CER con plazos extendidos hasta 2029, permitiendo al Gobierno estirar los plazos de pago y retirar excedentes de pesos del mercado financiero. Esta licitación amplia incluye Lecap a tasa fija, títulos "dólar linked" y bonos indexados, reflejando una dependencia total del mercado doméstico ante la falta de crédito internacional", mencionó.

Además, recordó que la Casa Rosada aprovecha la actual tendencia a la baja en las tasas de interés, aunque la demanda de cobertura inflacionaria sigue firme debido a las dudas del mercado sobre la velocidad de la caída de la inflación. "Con esta jugada, el equipo económico ratifica su hoja de ruta de consolidar el financiamiento interno como pilar fundamental para sostener el equilibrio de las cuentas públicas y colaborar con la absorción monetaria del Banco Central", cerró el analista de mercados.

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