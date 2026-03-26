El economista, Juan Luis Bour, analizó para Canal E que el Gobierno avanza con la emisión de nuevos instrumentos de deuda como el Bonar 2027 y un bono adicional con vencimiento en 2028, en un contexto marcado por fuertes compromisos financieros y la necesidad de consolidar la estabilidad macroeconómica.

Según explicó Juan Luis Bour, la principal razón detrás de estas emisiones es la necesidad de afrontar compromisos financieros inmediatos sin recurrir al financiamiento externo. “El Gobierno tiene por delante vencimientos importantes de deuda. Esos vencimientos hay que pagarlos, vamos a ponerlo así, juntando las monedas que tenés”, afirmó.

Complicaciones en la acumulación de reservas

En ese sentido, detalló que parte de la estrategia consiste en utilizar las reservas del Banco Central, aunque aclaró que estas no logran acumularse significativamente debido a los pagos constantes: “Cuando el Banco Central compra dólares, las reservas crecen, pero no crecen mucho porque una parte son utilizadas para pagar los vencimientos de deuda, tanto de intereses como de capital”.

Bour también destacó que el Gobierno busca evitar el endeudamiento internacional: “Argentina está tratando de no recurrir a los mercados internacionales, tratando de limitar la colocación de deuda afuera”.

La emisión del bono y una prueba para el mercado

Asimismo, remarcó que la emisión de estos bonos también funciona como una prueba de confianza del mercado financiero local. “En este caso, también lo notable es que no solo hay bonos 2027, sino hay un bono 2028, es decir, posterior a las elecciones presidenciales de fines del 2027. De modo que este bono es un test también, un testeo del mercado”, explicó.

Además, el entrevistado indicó que el monto a colocar sería relativamente moderado: “Entiendo que se va a tratar de conseguir algo así como 300 millones de dólares. Es una cifra quizás accesible para el mercado, se espera que sí”.

A su vez, advirtió sobre el impacto que esta estrategia podría tener sobre el crédito privado: “Eso probablemente va a restringir un poco el crédito al resto del sector privado, eso va a ser un poco contractivo, digamos”.