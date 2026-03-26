Cuál es la actualidad de la industria láctea

El presidente de la Asociación de PyMEs Lácteas, Pablo Villano, evaluó en Canal E la situación actual del sector, marcada por una mayor producción, el crecimiento de las exportaciones y un mercado interno debilitado por la caída del poder adquisitivo.

Pablo Villano explicó que el sector viene de un período de fuerte producción que generó dificultades para colocar toda la mercadería. “Nosotros venimos del segundo semestre del 2025, el año pasado, afortunadamente con mucha producción de leche, pero eso también implica, porque nosotros tenemos que elaborar toda la leche que viene de los tambos, que se empezó a acumular bastante stock, porque el mercado interno no absorbió esa mayor producción”, señaló.

Cuál fue el panorama de la exportación

También indicó que las exportaciones no alcanzaron para compensar el excedente: “La exportación, si bien fue mayor que otros años, tampoco alcanzó para sacar todos los estoidos de encima”. Sin embargo, aclaró que la situación comenzó a normalizarse: “Esto se revirtió al fin de año, a principios de este año, porque bajó la producción por una cuestión estacional”.

Respecto al mercado local, Villano advirtió que el consumo aún no logra recuperarse plenamente. “Debemos estar en 185/186 litros habitantes al año”, detalló sobre el consumo per cápita. Y agregó: “El mercado interno no está en los niveles que querríamos que esté, o sea, el poder adquisitivo de la gente está bastante limitado”.

Variables de productos para el consumidor

En ese contexto, destacó el crecimiento de las segundas marcas: “Se desarrollaron mucho en este último tiempo las segundas marcas”. Además, aclaró: “Cuando hablamos de segundas marcas no hablamos de diferencia de calidad, al contrario, los quesos de las PyME son de excelente calidad, pero el tema es que tienen menos marketing, menos propaganda”.

El entrevistado también señaló cambios en los canales de compra: “Se redujo el consumo en los supermercados e hipermercados, porque la gente o se volcó al sector mayorista para conseguir mejor precio, o también a los mercados de cercanía”.

En materia de comercio exterior, destacó el crecimiento de las ventas internacionales. “Históricamente fue siempre un 20%, un 80% consumo interno, un 20% exportación. El año pasado ese 20% corrió al 27%”, explicó.