Balance turístico durante febrero: “Hay una caída si se mide febrero contra febrero, pero esconde una trampa”

El director de Turismo Cero, Leandro Peres Lerea, pasó por Canal E y se refirió al balance de la temporada de verano, los cambios en el comportamiento de los viajeros y las perspectivas del turismo internacional y la conectividad aérea en Argentina.

Leandro Peres Lerea explicó que la comparación interanual de febrero puede resultar engañosa debido a cambios en el calendario turístico. “El número menor de febrero, si vos lo medís febrero contra febrero, digamos, esconde una trampa en el fondo”, afirmó.

Cambios en el comienzo de la temporada

En ese sentido, señaló que el movimiento turístico comenzó antes de lo habitual: “En primer término porque esta temporada empezó casi 15 días antes. Es decir, Navidad y Año Nuevo, que cayeron en mitad de semana, el pico de la temporada se corrió unos 10 días antes”.

Lerea también mencionó el impacto del calendario escolar: “En casi todas las provincias ya, y sobre todo en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, empezaron las clases bastante antes de lo que se estipulaba”.

Como consecuencia, explicó que, “la segunda quincena de febrero no es más parte del verano en parte, y la segunda de diciembre empezó a ser parte de la temporada”. Por eso, aseguró: “Porque si vos mirás toda la cantidad de gente que viajó, en realidad viajó más cantidad de gente. Lo que pasa que si vos cortás solo febrero, te queda esa diferencia”.

Cambios en el consumo durante las vacaciones

Sobre el gasto de los turistas, el entrevistado indicó que se observa una caída en el consumo más allá del viaje en sí. “En general una cuestión como que se marca en toda la cancha, que es el consumo en el lugar de destino es menor”, explicó.

Y lo vinculó con la situación económica general: “Esa persona que no se compra un jean o un par de zapatillas en su lugar de origen, no tiene un motivo para comprarlo en su lugar de vacaciones”. Además, detalló cómo priorizan los gastos los viajeros: “Entonces el usuario priorizó el consumo en vacaciones, es decir, el alojamiento, los pasajes, la gastronomía”.