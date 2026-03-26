En una nueva edición de Efecto Mariposa, la doctora en ciencias sociales, María Cecilia Míguez, analizó que a casi cinco décadas del Golpe de Estado en Argentina de 1976, el debate sobre memoria, derechos humanos y democracia sigue vigente.

María Cecilia Míguez planteó que, "cada 24 de marzo reflexionamos cómo corresponde sobre derechos humanos, democracia y memoria. Pero la política exterior de aquella etapa ha sido, en gran medida, un aspecto soslayado", pese a su influencia decisiva.

El contexto internacional y la comparación con la dictadura en Argentina

Para entender el accionar del régimen, subrayó la necesidad de situarlo en el contexto de la Guerra Fría, caracterizado por tensiones entre potencias. En ese escenario, Argentina no fue ajena a las dinámicas globales. Por eso, resaltó interrogantes clave: "¿Qué pasaba en el mundo cuando ocurrió el golpe de Estado? ¿Qué orden internacional imperaba? ¿Qué tensiones atravesaba la Guerra Fría?".

Lejos de una mirada simplista, Míguez sostuvo que las relaciones internacionales del período no respondían únicamente a alineamientos ideológicos rígidos. De hecho, explicó que existían vínculos inesperados: "Tenía consultas constantes en la ONU con la Unión Soviética". Incluso recordó que, "en el año 79 vino una delegación militar de primer nivel soviético recibida por Arguindegui".

Este tipo de relaciones desafía la idea de una lógica puramente anticomunista. "No es solo un problema de pragmatismo", advirtió, y agregó que, "hay sectores que consideran que esa relación es positiva en muchos sentidos". Esta complejidad refleja un tablero internacional donde los intereses estratégicos muchas veces prevalecían sobre las definiciones ideológicas.

El poder de Estados Unidos

En paralelo, el rol de Henry Kissinger y de Estados Unidos fue central. Según la doctora en ciencias sociales, "Estados Unidos no necesitaba mandar, ni siquiera sugerir, bastaba con preguntar", lo que evidencia un vínculo asimétrico. En esa línea, señaló: "Cualquier pregunta que formulaba Estados Unidos tenía una respuesta positiva si era necesaria o una respuesta negativa".

Este reordenamiento internacional influía directamente en países periféricos como Argentina, que debían posicionarse en un escenario de tensiones crecientes. En este marco, insistió en que analizar la política exterior no implica relativizar los hechos internos, sino comprenderlos mejor: "Revisar 1976 desde la dimensión internacional no relativiza la tragedia, la contextualiza, la explica y la vuelve más inteligible".