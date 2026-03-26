“El Gobierno viene comprando dólares, pero el problema es que lo que compra va al pago de deudas”

El economista, Francisco Martinelli, conversó con Canal E y se refirió a que el debate sobre la actividad económica en Argentina vuelve al centro de la escena tras los datos del EMAE y las proyecciones oficiales.

Según explicó Francisco Martinelli, parte de la mejora responde a factores puntuales: “Lo que hubo principalmente en diciembre está puesto como medio estacional, en el cual tiende a crecer un poco”. Además, señaló un efecto estadístico: “En particular por el rebote estadístico que hubo el año pasado”.

Cuáles son los sectores que están traccionando el crecimiento

Asimismo, marcó con claridad la desigualdad del crecimiento: “Los sectores que están traccionando el crecimiento fueron el agro, el petróleo e intermediación financiera”. Sin embargo, advirtió sobre su impacto limitado: “Son sectores que concentran muy poca cantidad de gente de la que trabajan en Argentina”.

En contraste, Martinelli resaltó que los sectores clave están en retroceso: “Estamos hablando de industria, estamos hablando de construcción, estamos hablando de comercio minorista y mayorista”. Y subrayó su peso en el empleo: “Son la mitad de los trabajadores registrados en Argentina”.

Contradicciones en el discurso del Gobierno

Asimismo, cuestionó el enfoque del discurso oficial: “Adorni viene a decir que vamos a crecer. Bueno, buenísimo, ¿quién crece?”. Según sostuvo, estos puntos no se abordan: “Esas son preguntas que no eran deliberadas por el Jefe de Gabinete”.

Otro de los ejes fue el frente financiero. El entrevistado advirtió que, “queda alrededor de 16 mil millones de dólares de vencimientos de deuda” y “el año que viene tenés otros 20”. En ese contexto, explicó la dinámica actual: “El Gobierno viene comprando dólares, pero el problema es que lo que compra va al pago de estas deudas”.

Sobre la estrategia de deuda, describió que, “todavía no es rentable el tema de rolear”. En la misma línea, explicó el límite: “La tasa de interés no te lo convalida”.