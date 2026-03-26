El economista, Isaac Rudnik, habló con Canal E y analizó, en un contexto de alta presión financiera, las medidas del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda y advirtió sobre las limitaciones estructurales del plan económico.

Isaac Rudnik señaló el escenario de base: “El Gobierno tiene para el año una serie de obligaciones que ascienden a 9.000 millones de dólares”. A su vez, remarcó que la acumulación de reservas es insuficiente: “En los últimos meses ha recaudado, ha comprado 3.200 millones de dólares, pero de esos 3.200 millones de dólares solo pudo retener 650”.

El riesgo país y su impacto en las decisiones del Gobierno

En ese marco, explicó que el Gobierno descarta acudir al mercado internacional debido al riesgo país: “No va a volver a intentar en el mercado internacional privado de deuda”. Esto se debe a que “el riesgo país se mantiene en el orden de los 600 puntos”, lo que implicaría “una sobretasa de 6 puntos”.

Ante esta restricción, Rudnik detalló que se buscan vías alternativas de financiamiento: “Recurre a algunas, a otros canales, a otras alternativas, que son la privatización de activos”.

Las expectativas de recaudación

El objetivo es claro: “Recaudar 2.000 millones de dólares más”. A esto se suma la expectativa de mayores exportaciones: “Incrementos en la próxima cosecha”. Y también “por la suma de precios unos 2.000 millones, 2.300 millones de dólares más” podrían ingresar.

El entrevistado también abordó la tensión cambiaria y el comportamiento del sector agroexportador. En este contexto, anticipó que habrá presión sobre el tipo de cambio: “Seguro que van a reclamar un incremento en el tipo de cambio, como siempre sucede”.

Además, explicó el mecanismo habitual: “El Gobierno hace algunas concesiones porque necesita que los productores del campo liquiden”. Lo que suele implicar “un dólar evaluado por un periodo”.