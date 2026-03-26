Con la mirada puesta en el invierno, el sector turístico ya comienza a proyectar la temporada de esquí en Bariloche, uno de los destinos más elegidos del país. En este contexto, este medio se comunicó con el profesor de esquí, Ricky Djapic, quien analizó las expectativas, los costos y el comportamiento del turismo, en un escenario atravesado por la economía local y la competencia internacional.

Desde el sur argentino, Ricky Djapic destacó el contexto actual: "Las expectativas siempre van un poco de la mano de lo que pase en general con el país, con la economía, está bastante atrapado". Aunque remarcó que, "las expectativas siempre son buenas" para el sector.

Se adelantó la nevada en Bariloche

Uno de los factores que anticipa el movimiento es la nieve temprana. "El que haya nevado con tanto tiempo de anterioridad, hace que se hable un poco más con el tiempo", planteó, lo que genera interés anticipado en turistas y operadores. Sin embargo, también advirtió sobre un fenómeno creciente: "Hay una gran cantidad de gente que está viajando, optando por viajar al extranjero".

Uno de los puntos clave para la temporada son los costos. Djapic explicó que la estructura de precios del esquí está fuertemente dolarizada: "Los commodities que conforman un centro de esquí, que básicamente son los medios de elevación, la fabricación de nieve y toda la tecnología del preparado de pistas, son en euros".

Disparidad de precios en los centros de esquí

Esto impacta directamente en los valores locales: "Un centro de esquí en Austria, con los mismos medios de elevación que acá, tiene, te diría, menos de la mitad de carga económica sobre ese commodity". Incluso, aseguró que, "no es que vos compras una silla a Bariloche o a San Martín o a Ushuaia y la silla sale menos porque estás en Argentina. No, sale más del triple, muchas veces".

En términos concretos, el entrevistado detalló que, "los pases, estadísticamente, están en un precio que oscila entre 70 a 100 dólares", mientras que en destinos internacionales premium los valores son mucho más altos: "En Estados Unidos tenés pases diarios de 285 dólares diarios".

El esquí no solo implica el pase, sino también la formación. En este sentido, se refirió sobre la importancia de tomar clases: "Es un deporte técnico que implica riesgo, por lo tanto, sí o sí necesitas un instructor de esquí".